Lộ diện mẫu iPhone với thiết kế hoàn toàn mới, màn hình siêu lớn

Thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm được đồn đoán sẽ có màn hình lớn hơn đáng kể, đi cùng thiết kế kính cong hoàn toàn mới, hứa hẹn tạo khác biệt rõ rệt so với những mẫu iPhone hiện nay.

iPhone 20 có thể là thế hệ đánh dấu một bước ngoặt về thiết kế của Apple. Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy hãng đang thử nghiệm kiểu thân máy sử dụng kính cong ở cả bốn cạnh, đi cùng màn hình lớn hơn và phần khuyết trên màn hình được thu nhỏ.

Đây cũng là thời điểm đặc biệt với Apple khi năm 2027 đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu. Vì vậy, những thay đổi trên được kỳ vọng không chỉ là một đợt nâng cấp thông thường.

Thiết kế mới hoàn toàn

Theo Digital Chat Station, nguồn tin thường xuyên chia sẻ thông tin về các thiết bị chưa ra mắt trên Weibo, iPhone 20 Pro có thể sử dụng thiết kế "quad-curved", trong đó kính được bo cong ở cả bốn cạnh.

Hình ảnh minh hoạ iPhone 20. (Ảnh: SaranByte)

Cách tiếp cận này khác với thiết kế iPhone hiện nay. Thay vì chỉ có mặt kính phẳng ở phía trước và phía sau, phần kính có thể tiếp tục uốn cong về phía các cạnh, tạo cảm giác màn hình và thân máy nối liền thành một khối.

Thông tin này tương đồng với những gì Mark Gurman của Bloomberg từng tiết lộ trước đó. Theo ông, phần kính ở mặt trước và mặt sau có thể uốn về hai bên thiết bị, trong khi một dải kim loại vẫn được giữ ở giữa nhằm đảm bảo độ chắc chắn cho thân máy.

Nếu được Apple đưa vào sản phẩm thương mại, đây sẽ là thay đổi đáng kể về ngoại hình sau nhiều thế hệ iPhone duy trì ngôn ngữ thiết kế tương đối quen thuộc.

Thiết kế kính cũng có thể giúp Apple tạo ra dấu ấn riêng cho dòng máy kỷ niệm 20 năm. Thay vì tập trung vào một thay đổi đơn lẻ, hãng có thể kết hợp nhiều chi tiết để tạo cảm giác đây là một thế hệ iPhone đặc biệt.

Tuy nhiên, kính cong ở cả bốn cạnh cũng khiến quá trình sản xuất trở nên phức tạp hơn. Apple sẽ phải cân bằng giữa độ mỏng, khả năng chịu lực và chi phí sản xuất nếu muốn biến ý tưởng này thành sản phẩm đại trà.

Phiên bản Pro Max tiến sát 7 inch

Trong khi ngoại hình được thay đổi, kích thước màn hình cũng có thể được Apple điều chỉnh.

Digital Chat Station cho biết iPhone 20 Pro sẽ có màn hình 6,41 inch, còn iPhone 20 Pro Max đạt 6,96 inch. Đây là mức tăng so với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, được cho là sở hữu màn hình lần lượt 6,27 inch và 6,86 inch.

Theo cách Apple thường công bố thông số, các kích thước này có thể được làm tròn thành khoảng 6,4 inch và 7 inch.

Nếu thông tin trên chính xác, bản Pro Max sẽ tiến rất gần mốc 7 inch. Đây có thể là màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone dạng thanh của Apple.

Mức tăng khoảng 0,1 inch không quá lớn nếu chỉ nhìn vào con số. Tuy nhiên, khi kết hợp với xu hướng thu hẹp viền màn hình, diện tích hiển thị có thể tăng đáng kể mà không nhất thiết khiến thân máy lớn hơn tương ứng.

Không gian hiển thị rộng hơn sẽ phù hợp với những nhu cầu như xem video, chơi game, chỉnh sửa hình ảnh hoặc xử lý công việc trên điện thoại. Đây cũng là hướng mà nhiều nhà sản xuất smartphone đang theo đuổi khi phần viền ngày càng mỏng.

Apple được cho là còn có một hướng đi khác với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Thiết bị này có thể sở hữu màn hình bên trong khoảng 7,6 inch khi mở hoàn toàn, cho thấy hãng đang thử nghiệm nhiều cách để mở rộng không gian hiển thị trên thiết bị di động.

Dynamic Island tối ưu hơn trước

Một thay đổi khác nằm ngay trên màn hình.

Theo Digital Chat Station, Dynamic Island trên iPhone 20 Pro và Pro Max có thể được thu nhỏ đáng kể. Camera selfie nhiều khả năng được đặt trong một lỗ đục nhỏ, thay vì duy trì khu vực hình viên thuốc như trên các thế hệ hiện tại.

Nếu thành hiện thực, đây có thể là một trong những thay đổi ngoại hình đáng chú ý nhất của iPhone trong nhiều năm. (Ảnh minh hoạ: 9to5Mac)

Dynamic Island hiện đảm nhiệm nhiều chức năng trên iPhone, từ chứa camera và hệ thống cảm biến Face ID đến hiển thị thông báo, cuộc gọi, trạng thái phát nhạc hoặc các hoạt động đang diễn ra.

Việc thu nhỏ khu vực này sẽ giúp Apple giải phóng thêm không gian hiển thị. Khi kết hợp với màn hình lớn hơn và thiết kế viền mỏng, mặt trước của iPhone 20 có thể tiến gần hơn đến cảm giác "toàn màn hình".

Đây cũng là bước tiếp theo trong quá trình Apple thu gọn những thành phần từng chiếm nhiều diện tích ở phía trên màn hình. Nếu camera selfie có thể được đặt trong một lỗ đục rất nhỏ, Dynamic Island hiện tại có thể không còn là chi tiết dễ nhận thấy như trên các mẫu iPhone đời trước.

iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max hiện được đồn đoán sẽ xuất hiện vào tháng 9/2027. Apple có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20, phù hợp với cột mốc 20 năm của dòng sản phẩm.

Tuy nhiên, cần lưu ý những thông tin về màn hình gần 7 inch, thiết kế kính cong bốn cạnh hay Dynamic Island thu nhỏ hiện vẫn chỉ nên được xem là tin đồn và dự đoán từ các nguồn rò rỉ.