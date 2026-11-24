Ukraine đã dùng tàu mẹ ngụy trang thành tàu chở hàng để đưa xuồng không người lái tới tấn công ngoài khơi bờ biển Libya.

Thông tin trên được đưa ra trong thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Các xuồng không người lái (BEC) của Ukraine đã được phóng đi từ một con tàu được gọi là "tàu mẹ" ngụy trang dưới dạng một tàu chở hàng thông thường.

Hiện chưa có thông tin về xuất phát điểm của chính con tàu này. SBU chỉ xác nhận cuộc tấn công vào cảng Benghazi bằng các xuồng không người lái, đúng như những gì Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố trước đó.

Chiến dịch này được SBU xây dựng hoàn chỉnh với sự phối hợp của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU).

Tham gia chiến dịch có 7 xuồng không người lái do Ukraine sản xuất, được đưa tới một địa điểm nhất định và phóng đi từ cái gọi là "tàu mẹ".

Chiến dịch được tiến hành theo 2 giai đoạn: Đêm 21 rạng sáng 22/11, tại cảng Benghazi, tàu hộ vệ "Mercury" đang neo đậu sát cầu cảng đã bị tấn công.

Ngay trong ngày 22/11, một tàu chở hàng của Nga thuộc loại "tàu chở hàng khô" mang tên MV ANGARA đã bị tập kích ngoài khơi bờ biển Libya. Khoảnh khắc con tàu trúng đòn tấn công đã được một trực thăng của Libya ghi lại.

Trước đó, nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra về địa điểm xuất phát của các xuồng không người lái Ukraine, gồm một căn cứ quân sự ở miền Tây Libya cũng như tại Albania.

Theo Topwar