Lộ diện các thành phần của hệ thống phòng không Shershen

Giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine (NAUDI) - ông Serhiy Goncharov đã giới thiệu về tổ hợp vũ khí mới bên lề Triển lãm World Defense Show 2026.

Video chính thức được NAUDI công bố hôm qua đã cho thấy một bệ phóng và một radar thuộc hệ thống phòng không Shershen.

Mô hình trạm radar của tổ hợp đã được trưng bày tại gian hàng của NAUDI, dễ nhận thấy phần cột tháp có khả năng gấp gọn, cất giấu vừa vặn trong một chiếc container.

Cột ăng ten và radar của hệ thống phòng không Shershen.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tới tờ Militarnyi, Giám đốc NAUDI đã nói về khả năng tích hợp bất kỳ hệ thống radar nào nếu cảm thấy cần thiết.

"Hệ thống radar có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tổ hợp, theo yêu cầu của khách hàng. Nghĩa là không có ràng buộc nghiêm ngặt nào quy định chỉ được sử dụng radar của Thales, hoặc của HENSOLDT, Teledyne, Girafe, hay một hãng khác.

Tất cả đều có thể được điều chỉnh và hệ thống điều khiển rất linh hoạt, ít nhất rẻ hơn 3 lần so với các loại khác trên thế giới", ông Serhiy Goncharov cho biết về khả năng tích hợp nhiều loại radar khác nhau vào tổ hợp Shershen.

Do vậy, cột ăng ten này có lẽ đã được thử nghiệm như một phần của các bài kiểm tra, là một trong những phương án cấu hình cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa tương lai.

Bệ phóng hệ thống phòng không Shershen với tên lửa R-27.

Như đã đề cập ở trên, hệ thống phòng không Shershen đã được thử nghiệm với 5 loại tên lửa. Đó là sản phẩm từ thời Liên Xô và do nước ngoài sản xuất, cũng như các dự án phát triển đầy triển vọng của chính Ukraine.

"Tại sao lại là 5? Bởi vì họ chỉ đơn giản là quay 5 đoạn video. Nếu cần các loại khác để triển khai thì công việc sẽ được tiến hành để điều chỉnh cho phù hợp, và chúng cũng có thể được sử dụng từ tổ hợp này", Giám đốc NAUDI giải thích.

Bức ảnh về bệ phóng cho thấy 2 tên lửa R-27 dẫn đường bằng hồng ngoại, một trong số đó đã được tháo bỏ nắp bảo vệ. Tấm ảnh có lẽ được chụp trong một giai đoạn thử nghiệm nào đó của tổ hợp này.

Mô hình trình diễn cho thấy một phương án khả thi cho 3 tên lửa R-27 thuộc biến thể chưa xác định (có 2 tùy chọn với tên lửa dùng hệ thống dẫn đường hồng ngoại - phiên bản R-27T và tích hợp radar R-27R).

Tùy thuộc vào phiên bản của tên lửa R-27, tầm bắn khi phóng từ máy bay cũng thay đổi, điều này cũng ảnh hưởng đến cự ly tác chiến khi triển khai từ bệ phóng trên mặt đất.