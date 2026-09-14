Lộ diện 3 lãnh đạo đứng sau Tesla Việt Nam: Một người từng làm việc 19 năm ở Apple

Hồ sơ của Tesla Motors Việt Nam cho thấy bộ máy điều hành quy tụ những nhân sự đã có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí tại Tesla và các tập đoàn lớn trên thế giới.

Tesla vừa chính thức thành lập pháp nhân tại Việt Nam với tên Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam (Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company). Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP HCM, với vốn điều lệ ban đầu 77,6 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký, công ty có 8 mã ngành kinh doanh, chủ yếu liên quan đến hoạt động bán buôn, bán lẻ ô tô, xe có động cơ và phụ tùng.

Hồ sơ đăng ký ghi nhận 3 đại diện pháp luật của Tesla Motors Việt Nam, gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1983, quốc tịch Việt Nam, giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc; bà Isabel Ching Fan, sinh năm 1965, quốc tịch Mỹ, giữ chức Tổng giám đốc; và ông David Jon Feinstein, sinh năm 1978, quốc tịch Mỹ, giữ chức Chủ tịch.

Ông David Jon Feinstein - nhân sự gắn với hoạt động mở rộng quốc tế của Tesla

Ông David Jon Feinstein

Theo hồ sơ LinkedIn, ông Feinstein gia nhập Tesla từ tháng 5/2012 và hiện làm việc tại khu vực vịnh San Francisco. Chức danh hiện tại của ông là Giám đốc cấp cao phụ trách Thương mại toàn cầu và Thị trường mới, thuộc khối Tài chính.

Trước Tesla, ông có khoảng 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế, trải qua cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Trong giai đoạn 2004-2006, ông làm việc tại Cục Quản lý Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ. Sau đó, ông phụ trách tuân thủ thương mại toàn cầu tại bộ phận pháp chế của hãng dược Allergan ở California.

Từ năm 2007 đến 2010, ông làm việc tại Deloitte, thuộc nhóm Giải pháp Thương mại Toàn cầu của khối Thuế tại khu vực vịnh San Francisco. Hai năm tiếp theo, ông chuyển sang Ciena, phụ trách thuế và thương mại toàn cầu trong bộ phận tài chính, làm việc tại London.

Về học vấn, ông Feinstein theo học ngành Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học California, Irvine và từng học tại Đại học La Habana, Cuba.

Tên ông Feinstein đặc biệt xuất hiện trong hồ sơ của Tesla khi hãng mở rộng sang các thị trường mới. Tháng 1/2021, Tesla thành lập Tesla India Motors and Energy Private Ltd tại Ấn Độ với 3 giám đốc, trong đó có ông Feinstein.

Đến tháng 4/2022, Tesla thành lập Tesla (Thailand) Co., Ltd. với vốn điều lệ 3 triệu baht. Hội đồng quản trị khi đó gồm David Jon Feinstein, Vaibhav Taneja và Yaron Klein.

Cũng trong năm 2022, Tesla Services Sdn Bhd tại Malaysia đổi tên thành Tesla Sdn Bhd, với vốn góp khoảng 3,6 triệu ringgit. Tesla International BV sở hữu 100% cổ phần của doanh nghiệp này và ông Feinstein nằm trong số các giám đốc đại diện pháp lý.

Tên ông cũng xuất hiện trong hồ sơ của các pháp nhân Tesla tại một số thị trường quốc tế khác, trong đó có Slovenia.

Bà Isabel Ching Fan: Gần 20 năm ở Apple, nhiều năm dẫn dắt Tesla tại châu Á

Bà Isabel Ching Fan

Bà Isabel Ching Fan, quốc tịch Mỹ, là một trong những nhân sự có thâm niên của Tesla tại khu vực châu Á. Hiện bà giữ chức Giám đốc cấp cao (Senior Director), phụ trách các thị trường Đông Nam Á, Hong Kong và Macau. Việt Nam cũng nằm trong phạm vi thị trường do bà quản lý.

Theo hồ sơ giới thiệu diễn giả của Đại học Trung Văn Hong Kong năm 2018, tại thời điểm đó bà Fan có khoảng 25 năm kinh nghiệm tại các tập đoàn lớn ở Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, bà có 19 năm làm việc tại Apple, tập trung vào phát triển mạng lưới bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp và lĩnh vực giáo dục. Bà có kinh nghiệm về xây dựng chiến lược, quản lý đối tác và điều hành hoạt động bán hàng.

Bà bắt đầu sự nghiệp tại Tesla với trách nhiệm phụ trách thị trường Hong Kong, sau đó mở rộng phạm vi sang Macau và Đài Loan, rồi Singapore và Malaysia.

Tháng 6/2016, bà xuất hiện cùng ông Robin Ren, khi đó là Phó chủ tịch Tesla khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tại sự kiện khai trương showroom Tesla ở Hong Kong. Hai tháng sau, bà đại diện Tesla giới thiệu bước tiến của hãng tại Macau, khi Tesla đưa vào vận hành trạm sạc Supercharger và cửa hàng pop-up tại Studio City, bên cạnh trung tâm dịch vụ ở The Venetian.

Khi Tesla chính thức triển khai hoạt động tại Malaysia vào tháng 7/2023, bà Fan tham gia lễ ra mắt ở Kuala Lumpur và giới thiệu kế hoạch phát triển hệ thống trải nghiệm, dịch vụ hậu mãi và hạ tầng sạc của hãng. Đến tháng 9/2024, bà tiếp tục xuất hiện tại sự kiện khai trương trung tâm dịch vụ thứ hai của Tesla ở Penang.

Trong năm 2025, bà tiếp tục tham gia các hoạt động mở rộng của Tesla tại Ấn Độ. Tháng 11, bà dẫn đầu đoàn Tesla làm việc với Thủ hiến bang Haryana. Một tháng sau, bà cùng ông Sharad Agarwal, Tổng giám đốc mới của Tesla India Motors and Energy, tham dự lễ khai trương tổ hợp đầu tiên của Tesla tại Ấn Độ, gồm phòng trưng bày, trung tâm dịch vụ và trạm sạc.

Tháng 5, với tư cách Giám đốc cấp cao, bà cũng tham gia phát biểu trong thông cáo giới thiệu mẫu Tesla Model Y Premium RWD tại thị trường Ấn Độ.

Nguyễn Mạnh Hùng - Trợ lý Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1983, quốc tịch Việt Nam, là một trong 3 đại diện pháp luật của Tesla Motors Việt Nam và giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc. Tuy nhiên, các thông tin liên quan về ông Nguyễn Mạnh Hùng hiện chưa được tiết lộ.





