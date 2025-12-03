Xe chiến đấu BMP-3 của Nga, tháng 12/2025. Ảnh: Rostec

Ngày 2/12, Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga thông báo Quỹ Vysokotochnye Kompleksy (Hệ thống Chính xác Cao) đã bàn giao một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3, được trang bị thêm biện pháp bảo vệ gồm giáp bổ sung nhiều thành phần và trang bị tác chiến điện tử.

Theo Rostec, đây là lần giao lô BMP-3 thứ 6 trong năm nay.

Các phương tiện được bàn giao tiêu chuẩn hóa với lưới chống xuyên lõm, tấm chắn giáp và bộ bảo vệ nửa cầu trên. Những bộ kit này được chuyển cùng xe và do các đơn vị tiền tuyến lắp đặt.

Rostec còn cho biết mỗi chiếc BMP-3 nhận được Nakidka — một bộ giảm nhận diện làm từ vật liệu tổng hợp cách nhiệt và hấp thụ radar.

Một trong những chiếc BMP-3 được chuyển giao. Ảnh: Vysokotochnye Kompleksy

Tập đoàn cũng thông báo sản xuất xe bọc thép đang hoạt động liên tục suốt ngày đêm, với các cập nhật liên tục dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Thông tin bổ sung cho biết các nâng cấp nhằm mục tiêu cải thiện khả năng sống sót của BMP-3 trên chiến trường hiện đại.

Trong mùa xuân trước, lực lượng Nga được cho là đã sử dụng BMP-3 lắp bộ giáp phản ứng nổ Cactus, nhằm tăng khả năng chống lại drone tấn công — loại vũ khí được sử dụng rộng rãi dọc tuyến đầu.

Bên cạnh đó, hồi tháng 5, Vysokotochnye Kompleksy thông báo khởi động thử nghiệm nhà nước đối với xe vận tải chiến đấu BT-3F, phát triển dựa trên nền tảng BMP-3.