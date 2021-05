Livestream 3 tiếng đồng hồ, thu về gần 17 triệu USD: Kẻ mạnh thực sự, chưa bao giờ ngồi chờ cơ hội đến

Tối ngày 1/4, La Vĩnh Hạo livestream trọn 3 tiếng đồng hồ để bán hàng trên trang thương mại điện tử Trung Quốc và thu về tổng cộng gần 17 triệu USD, bao gồm trên 900 000 đơn đặt hàng, hơn 48 triệu người xem.

Tôi không biết sau lần phát sóng đó anh ta kiếm được bao nhiêu tiền lời, nhưng chắc chắn nó phải cao hơn tiền lương trong một năm của bạn.

Đây là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp của La Vĩnh Hạo, nhưng không ngờ kết quả lại bùng nổ như thế.

Tuy vậy, bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có không ít kẻ lên tiếng chế giễu rằng: "Thật không ngờ vì tiền mà anh lại đi làm cái nghề này!"

Thật ra, tôi cảm thấy La Vĩnh Hạo không buồn cười, mà những người cười nhạo anh ta mới đáng buồn cười. Những kẻ không nhìn thấy điểm tốt của người khác, vì mình không giàu nên ghét người giàu, chưa thành công nhưng thích dùng lời lẽ miệt thị để "đè bẹp" người khác, sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì lí do gì người ta thành công, còn mình thì chưa!

Có đôi lúc, vì lòng ganh tỵ, bạn rất dễ đánh mất đi cơ hội học hỏi người khác. Hãy nên nhìn vào thực tế!

Tại sao một giám đốc điều hành, và là người sáng lập ra công ty công nghệ Trung Quốc Smartisan, lại quay sang livestream bán hàng?

Lý do lớn nhất cũng giống chúng ta mà thôi: Vì kiếm tiền!

Nhưng tại sao anh ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chỉ trong một đêm, còn bạn chỉ có thể chạy vạy mượn các khoản thế chấp để mua ô tô?

Nhiều người bảo do La Vĩnh Hạo may mắn, thực ra do anh ta có tư duy người giàu mà thôi.

1. Học cách tìm ra lối thoát trong thời đại mới, đi theo xu hướng, không đi ngược xu hướng

"Cách kiếm tiền của người giàu" là một vấn đề quan trọng mà nhiều người luôn tìm kiếm.

Một người bạn của tôi hiện tại có lương tháng hơn 100 triệu từng làm lập trình viên, bán bất động sản, mở nhà trọ và cửa hàng trực tuyến...

Tôi từng hỏi anh ấy, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như thế?

Anh ấy đáp rằng, chỉ cần phát triển đúng theo xu hướng.

Bạn muốn gia nhập thị trường để kiếm nhiều tiền, vậy bạn phải nắm bắt được xu hướng thị trường và tận dụng nó.

Nhiều người cho rằng thông minh và chăm chỉ là bất khả chiến bại, thực ra thông minh và chăm chỉ không vẫn chưa đủ. Làm thế nào để nắm bắt tốt thời cơ và đi đúng hướng mới là điều quan trọng.

Đừng quên, một người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần học cách tận dụng xu thế.

2. Chìa khóa tư duy chuyển "nghèo" thành "giàu" là không chấp nhận số phận của mình

Một số người đặc biệt thích nói câu do mệnh của mình không may.

Thực ra, ngoài việc sinh tử, những thứ khác chúng ta có thể tự mình nỗ lực giành lấy quyền tự lựa chọn. Kết quả cuộc đời mỗi người là do những lựa chọn lúc trước của người đó.

Nếu bạn bị cuộc đời xô ngã, bạn không được cúi đầu mà phải biết tìm cách leo lên. "Ngại" sẽ không giúp ta ăn no, quá coi trọng thể diện sẽ không khiến ta giàu được.

Hãy tự hỏi bản thân, bạn có thể làm gì khi ra xã hội mà lúc nào cũng ngại?

Chúng ta luôn quá coi trọng cái nhìn của người khác mà trở nên nhút nhát. Sợ thất bại nên trốn tránh thực tế. Bạn nhìn La Vĩnh Hạo đấy, thực ra anh ta đã gần 50 tuổi, nhưng anh ta có bao giờ bỏ cuộc chưa?

Tôi quen biết một giám đốc, năm nay đã ngoài 40 tuổi. Trong vài năm qua, anh ấy đầu tư vào hai dự án phim hoạt hình và truyền hình nhưng không thành công.

Vì thế, bạn bè thuyết phục anh ấy chuyển ngành, nhưng anh ấy đã kiên quyết không từ bỏ.

Nhiều người chờ xem "trò cười" từ anh ấy, nhưng không ngờ lại phải bẽ mặt vì dự án của anh ấy nổi tiếng và có giá trị tăng gấp đôi trên thị trường.

Một số người nghèo luôn cảm thấy vận mệnh của họ không tốt, trong khi những người có tư duy giàu có thì ngược lại.

Họ có tư duy lạc quan, khiêm tốn và cởi mở. Thế nên nếu bạn muốn chuyển tư duy người nghèo thành người giàu thì hãy nhớ kĩ 5 chữ "không chấp nhận số phận".

3. Người giàu tự tạo cơ hội, không phải ngồi chờ cơ hội

Rất nhiều người thích câu nói "thuận theo tự nhiên", đó là kiểu suy nghĩ chờ đợi và sống một đời lười biếng.

Thật ra chờ đợi thời cơ không bằng bắt tay vào làm ngay bây giờ.

Alibaba và Google đều là những doanh nghiệp đi đầu thời đại, cái họ "khác người" chính là luôn tự mình tạo ra cơ hội, tích hợp nguồn lực và hoàn thành dự án đúng thời điểm. Vì thế, họ gặt hái ra được nhiều tiền!

Tại sao người nghèo luôn không kiếm được nhiều tiền?

Vì họ luôn chờ đợi, cân đo đong đếm ưu khuyết, nhưng chờ họ khẳng định được đáp án thì thị trường đã bị người khác chiếm mất rồi.

Những người sáng suốt sẽ không bao giờ sống chỉ dựa vào "mức lương chết" rồi ngồi ngày này qua ngày khác chờ cơ hội đến. Nếu trong đầu bạn có một kế hoạch nào đó, hãy tự tạo cho mình cơ hội để thực hiện nó, đừng chờ đợi nữa.

Hãy nhớ rằng: Tư duy thực sự của người giàu là phải luôn chủ động tạo ra cơ hội, không được ngồi một chỗ chờ đợi. Cũng đừng trông chờ vào các nguồn lực có sẵn, như vậy mới có thể thành công được!