Ngày 12/8, Chính phủ Litva xác nhận sẽ đào các hào chống cơ động rộng 20m dọc theo biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và Belarus.

Litva có chung đường biên giới dài với Kaliningrad.

Nội các Litva đã phê duyệt những thay đổi đối với kế hoạch kỹ thuật phòng thủ, tạo ra một vành đai chống cơ động mới bắt đầu từ rìa đường tuần tra biên giới và kéo dài vào lãnh thổ Litva.

Tại những khu vực được lực lượng vũ trang chỉ định là vùng tác chiến, các dải đất có thể rộng tới 150m.

Việc xây dựng các tuyến phòng thủ dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028 với chi phí khoảng 43 triệu bảng Anh (50 triệu euro).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tomas Mikelkevicius cho biết, các biện pháp này nhằm tận dụng tối đa địa hình và các chướng ngại vật kỹ thuật của Litva “để cản trở sự di chuyển của đối phương nếu cần thiết, và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lực lượng vũ trang của chúng ta hoạt động”.

Số lượng khu công binh chống cơ động quân sự - nơi lưu trữ các chướng ngại vật như răng rồng bê tông, rào chắn và các vật cản khác - sẽ tăng từ 27 lên 50 vào cùng thời hạn đó.

Chính quyền cũng đã phê duyệt việc khôi phục vùng đất ngập nước ở khu vực biên giới, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030.

Các quan chức cho biết, việc khôi phục chế độ thủy văn sẽ khiến địa hình trở nên khó khăn hơn cho các phương tiện quân sự hạng nặng di chuyển trong vòng vài năm tới.

Quyết định này là một phần đóng góp của Litva vào Tuyến phòng thủ Baltic, một dự án chung với Estonia và Latvia được khởi động vào năm 2024, nhằm củng cố khoảng 950km biên giới với Nga và Belarus.

Hệ thống này không phải là một bức tường liên tục mà là một mạng lưới nhiều lớp gồm các hào chống tăng, răng rồng, các công sự phá hủy cầu đã được chuẩn bị sẵn, hầm trú ẩn, kho chứa thiết bị và bãi mìn thời chiến.

Chúng được thiết kế để làm chậm bước tiến của quân đối phương và dẫn dụ họ vào các khu vực tiêu diệt.

Theo Express



