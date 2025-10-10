Lĩnh vực tỷ đô của Mỹ đó chính là Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).

Theo phân tích của McKinsey năm 2023, hơn 5 tỷ USD đã được đầu tư vào Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin tại Mỹ trong năm 2022—tăng gần gấp 3 lần so với năm 2021. Dự kiến thị trường BESS toàn cầu sẽ đạt quy mô từ 120 tỷ đến 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, một sự việc xảy ra đầu năm 2025 có thể khiến sự bùng nổ BESS tại Mỹ vấp phải thử thách lớn nhất từ trước đến nay.

Một đám cháy bùng phát tại cơ sở lưu trữ pin của Vistra ở Moss Landing, California, Mỹ vào ngày 17/1/2025. Ảnh: Nic Coury/Bloomberg

Vào tháng 1/2025, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi cơ sở lưu trữ pin khổng lồ 300 Megawatt của Tập đoàn Vistra tại Moss Landing, Quận Monterey, miền Bắc California (Mỹ), buộc sơ tán hàng trăm người do khói độc lan rộng.

"Đây không chỉ là một vụ cháy, mà là lời cảnh tỉnh cho ngành. Nếu chúng ta muốn tiến tới năng lượng bền vững, chúng ta cần có hệ thống pin an toàn", ông Glenn Church, Giám sát viên Quận Monterey, nhấn mạnh.

Các lệnh cấm tạm thời đối với BESS tại một số tiểu bang Mỹ đề cập đến việc tạm dừng phê duyệt và xây dựng các BESS mới.

Ảnh: McKinsey

Các chuyên gia đánh giá, rủi ro cháy và các lệnh cấm chỉ là một phần trong những trở ngại đối mặt với ngành lưu trữ pin Mỹ.

Một phân tích gần đây của Hội đồng Giao thông Vận tải Quốc tế (ICCT) cho thấy Đạo luật OBBBA, kết hợp với cắt giảm các chính sách khí hậu khác, có thể cắt giảm 75% sản lượng pin của Mỹ và 40% doanh số bán xe điện vào năm 2030.

Theo báo cáo, các chính sách mới có thể loại bỏ 130.000 việc làm tiềm năng trong lĩnh vực EV vào năm 2030, chủ yếu trong sản xuất pin.

Trong khi đó, ngành năng lượng mặt trời then chốt sẽ gặp trở ngại từ OBBBA. Theo nghiên cứu của Rhodium Group và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ngành năng lượng mặt trời đã ghi nhận hơn 160 tỷ USD dự án lớn và lưu trữ pin kể từ khi Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) được thông qua vào tháng 8/2022 phân bổ 370 tỷ USD cho các khoản đầu tư vào năng lượng sạch, đánh dấu một trong những giai đoạn năng suất nhất gần đây của ngành.

Mặt trời và lưu trữ pin là nguồn năng lượng phát triển nhanh nhất tại Mỹ, dự kiến chiếm 81% các bổ sung công suất mới vào lưới điện trong năm 2025.

Ngành lưu trữ pin Mỹ đang đứng trước ngã rẽ then chốt, giữa tiềm năng tăng trưởng khổng lồ và những rào cản an toàn cùng chính sách. Việc giải quyết các vấn đề này sẽ quyết định liệu nó sẽ "bùng nổ" hay bị kìm hãm.