Lính Nga lao qua sương mù tiến vào Pokrovsk: Chiến thuật hỗn loạn nhìn buồn cười mà cực kỳ nguy hiểm

Lính Nga rẽ sương mù tiến vào Pokrovsk

Theo tờ Sputnik, hôm 11/11 dưới màn sương mù dày đặc, một nhóm binh sĩ Nga lái xe ô tô và xe máy tiến vào Pokrovsk – thành phố đã bị bao vây từ trước. Những đoạn video ghi lại cảnh này lan truyền nhanh chóng, nhất là trước đó Kiev từng tuyên bố bác bỏ thông tin rằng lực lượng phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk đang bị quân Nga bao vây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị tấn công thuộc Tập đoàn quân số 2 đang mở rộng quyền kiểm soát khu vực kho đường sắt Pokrovsk, cùng các khu vực phía tây bắc và đông của thành phố. Trong 24 giờ qua, lực lượng của Moscow đã kiểm soát 256 tòa nhà.

Ở thị trấn vệ tinh Myrnohrad – hiện cũng đang trong tình trạng bị bao vây – các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 5 thuộc Tập đoàn quân số 51 Nga đang từng bước tiến vào.

Nỗ lực của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 38 (Ukraine) nhằm phá vỡ vòng vây theo hướng làng Novoekonomicheskoe đã bị chặn đứng. Các kế hoạch của Bộ chỉ huy Ukraine nhằm rút quân khỏi “vạc dầu” Pokrovsk–Myrnohrad cũng không thành công.

Lính Nga rẽ sương mù tiến vào Pokrovsk. Ảnh: Cắt màn hình

Tở TSN cũng đã dẫn lời Trung tá Maksym Zhorin, Phó tư lệnh Quân đoàn số 3 Ukraine, bình luận về đoạn video ghi lại cảnh lính Nga đi xe máy tiến vào Pokrovsk.

Ông cho rằng chiến thuật tấn công tưởng chừng hỗn loạn này lại tỏ ra rất hiệu quả trên chiến trường. “Nếu ai đó thấy cảnh ‘đội quân thế giới thứ hai’ tiến vào Pokrovsk buồn cười, thì thực ra chẳng có gì buồn cười cả. Những gì trông như hỗn loạn bên ngoài lại là chiến thuật hiệu quả mà quân đội chúng ta rất khó đối phó,” Zhorin nói.

Ông nhấn mạnh rằng chính cách đánh “rối loạn có chủ đích” này đang giúp đối phương đạt được những kết quả đáng kể và gây nhiều khó khăn cho lực lượng Ukraine.

Chiến thuật của Nga

Theo chuyên gia quân sự và cựu sĩ quan SBU Ivan Stupak, khoảng 50 lính Nga đã lợi dụng sương mù, dùng xe máy và ô tô cải tiến để tiến vào Pokrovsk. Ông cho rằng điều này cho thấy thời tiết có ảnh hưởng rõ rệt đến nhịp độ tiến công của đối phương.

Chia sẻ với Focus, ông cho biết cả hai bên đều tận dụng sương mù: Auân Nga tin rằng họ sẽ “vô hình” trước các máy bay không người lái của Ukraine, vì trong điều kiện đó UAV không thể cất cánh. Tuy nhiên, bản thân họ cũng không thể sử dụng UAV để phát hiện các cuộc phục kích của Ukraine.

Theo Stupak, trong điều kiện này, không bên nào có lợi thế tuyệt đối, bởi rủi ro và tình huống khó lường đều tăng lên. Quân Nga đôi khi ẩn náu hàng tuần trong các công trình bỏ hoang, rồi bất ngờ xuất hiện để phục kích.

Stupak mô tả diễn biến cụ thể của cuộc tấn công: Khoảng một trăm binh sĩ Nga được chia thành nhiều nhóm nhỏ từ hai đến năm người. Họ lần lượt tiến lên, cố gắng luồn qua bãi mìn, công sự, hàng rào thép gai và né tránh máy bay không người lái tấn công. Trong số đó, chỉ khoảng 20–30% đến được tầng hầm của thành phố.

Tiếp đó là làn sóng thứ hai – các nhóm nhỏ khác tìm cách hội quân với những người còn sống sót. Khi khoảng 10–20 lính tập hợp được với nhau, họ bắt đầu phục kích và tấn công binh lính Ukraine. Thậm chí, có trường hợp chỉ hai hoặc ba người cũng tổ chức tấn công.

“Họ đang thể hiện khả năng phối hợp ngày càng chặt chẽ trong tác chiến đô thị – di chuyển cẩn trọng và tham gia nhiều trận đánh đường phố,” Stupak nhận định.

Ông cũng cho biết, theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, tuyến hậu cần ở Myrnohrad chưa bị phong tỏa hoàn toàn. Một số hệ thống tên lửa và UAV vẫn đang hỗ trợ việc tiếp tế đạn dược, nước uống, lương thực, cũng như sơ tán thương binh.

“Không rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Áp lực rất lớn và không hề giảm, mà ngày càng tăng. Tôi không thể ước lượng có bao nhiêu binh sĩ Nga đang tập trung quanh Pokrovsk – các báo cáo về lực lượng tăng cường xuất hiện liên tục, và con số đó thực sự không thể đếm xuể,” Stupak kết luận.

(Theo Sputnik, TSN, Focus)