HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Linh Nắng khiến nhiều fan nam vỡ mộng!

Hoàng Dương
|

Mới đây, nữ MC xinh đẹp Linh Nắng, một trong những gương mặt dẫn chương trình nổi tiếng và sở hữu lượng fan đông đảo trong giới Esports và Thể thao đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải những dòng trạng thái công khai chuyện tình cảm nhân dịp sinh nhật.

Được biết đến với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách dẫn dắt lôi cuốn, Linh Nắng từ lâu đã trở thành "nữ thần" trong lòng không ít fan nam. Thế nhưng, những hình ảnh và dòng chia sẻ mới nhất của cô xác nhận việc đã tìm được "bến đỗ" an toàn, chính thức khiến hàng ngàn người hâm mộ phải ngậm ngùi "vỡ mộng".

Màn công khai dịp sinh nhật khiến dân tình xôn xao

Nhân dịp sinh nhật, Linh Nắng chia sẻ bức ảnh đặc biệt kèm dòng trạng thái: "Sinh nhật năm nay lạ quá". Trong bức hình, chiếc bánh sinh nhật hình bông hoa tinh tế được trang trí chữ "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu". Xa xa phía sau là hình ảnh cô gái khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng chiếc voan dâu dài thướt tha giữa không gian xanh mát.

- Ảnh 1.

Cùng thời điểm, trên trang Instagram cá nhân @linhnang_, cô cũng chia sẻ đoạn hội thoại ngắn đầy ngọt ngào nhưng cũng tràn ngập sự thấu hiểu giữa hai người:

"Em muốn 1 tình yêu riêng tư, không công khai"

"Em muốn là được"

"Em sẽ nói với mọi người là em độc thân. Nhưng anh phải nói là anh có người yêu cơ"

"Nhất trí"

"Sao anh đồng ý? Anh không buồn à?"

"Không sao, miễn là em cảm thấy thoải mái là được"

"Trước giờ, em không bao giờ công khai ai. Khi nào em cảm thấy đủ an toàn, em sẽ công khai anh...".

- Ảnh 2.

Dòng trạng thái khép lại bằng biểu tượng trái tim và chiếc nhẫn cầu hôn, như một lời khẳng định cô đã tìm thấy người đàn ông đem lại cho mình cảm giác an toàn tuyệt đối sau khoảng thời gian giữ kín chuyện riêng tư.

Bạn bè gửi lời chúc, cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi "lốp dự phòng"

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, đông đảo đồng nghiệp, người quen cùng nhóm sáng tạo nội dung đình đám đã đồng loạt để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc cho nữ MC. Sự ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng từ phía bạn bè cho thấy Linh Nắng đã giữ kín chuyện tình cảm này rất kỹ trước khi chính thức lên tiếng.

- Ảnh 3.

Tuy nhiên, đoạn hội thoại ngọt ngào do Linh Nắng đăng tải cũng nhận về những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều tài khoản cho rằng tư duy "em nói độc thân nhưng anh phải nhận có người yêu" có phần hơi khắt khe với nửa kia. Bằng chứng là các bình luận như "Ghi cap vậy khác gì bảo ông kia lốp" hay "Dịch cabin: chờ anh taycan, nhưng chờ lâu quá nên ngậm ngùi tạm cái lốp" thu hút nhiều tương tác.

Mặc dù vậy, đa số fan hâm mộ đều hiểu rằng đây chỉ là những lời hờn dỗi yêu thương mang tính riêng tư giữa hai người và quan trọng nhất là nữ MC đã tìm thấy hạnh phúc thực sự.

- Ảnh 4.

Lời chia tay hình tượng độc thân của nữ MC "vạn người mê"

Việc Linh Nắng thông báo tin vui không chỉ khép lại những đồn đoán về cuộc sống đời tư của cô mà còn đánh dấu bước chuyển mới trong cuộc sống cá nhân. Dù việc cô có người yêu hay chuẩn bị "theo chồng về dinh" khiến không ít fan nam phải ngậm ngùi tiếc nuối, đa số cộng đồng người hâm mộ vẫn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, mong nữ MC luôn rạng rỡ và hạnh phúc trên con đường sự nghiệp lẫn tình cảm sắp tới.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Tags

fan nam

Người hâm mộ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại