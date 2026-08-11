Ấn Độ hiện đang là khách hàng dầu mỏ lớn thứ hai của Nga, và câu hỏi đặt ra là liệu thuế quan mới của Mỹ có ngăn cản Ấn Độ mua dầu Nga không?

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 86-11 để thông qua "Đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026 của cố thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham", nhằm trừng phạt quan chức Nga, cho phép áp thuế nặng đối với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác để giảm sự phụ thuộc của họ vào dầu khí Nga.

Dự luật này được cố thượng nghị sĩ ủng hộ và được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn, sẽ cho phép chính quyền ông Trump áp thuế lên tới 100% đối với hàng nhập khẩu từ năm quốc gia mua dầu lớn nhất của Nga.

Tuy nhiên, mức thuế quan cao có thể không đủ để ngăn cản Ấn Độ giảm lượng mua dầu từ Nga.

Tờ Hindu Businessline dẫn một nguồn tin cho biết: “Ấn Độ có mối quan hệ lâu dài với Nga, bắt nguồn từ thời Chiến tranh Lạnh, và mối quan hệ quốc phòng cũng như năng lượng giữa hai nước rất sâu sắc. Không thể dễ dàng từ bỏ mối quan hệ này dưới áp lực bên ngoài”.

Theo nguồn tin, Ấn Độ không cắt giảm các khoản mua sắm của mình ngay cả khi dự luật được thông qua tại Thượng viện Mỹ.

Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga đã tăng vọt lên 2,8 triệu thùng mỗi ngày và chiếm 55% tổng lượng mua trong tháng 7, sau khi lệnh miễn trừ trừng phạt của Mỹ hết hiệu lực vào tháng trước.

"Điều này cho thấy khá rõ những gì chính phủ đang dự định, và sự không sẵn lòng cắt giảm quan hệ với Nga.

Áp đặt thuế quan cao đối với hàng hóa Ấn Độ cũng không phải là một ý tưởng hay đối với người tiêu dùng Mỹ", nguồn tin cho biết.

Ấn Độ đang trì hoãn việc hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ bất chấp nhiều tháng đàm phán, vì nước này muốn làm rõ kết quả các cuộc điều tra thương mại đang diễn ra, vốn có thể dẫn đến việc áp thuế làm giảm bất kỳ lợi thế cạnh tranh nào mà thỏa thuận mang lại.

Việc liên tục gián đoạn vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz cũng có thể củng cố quyết tâm của Ấn Độ trong việc tiếp tục mua thêm dầu Nga nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng.

Mục tiêu đã nêu của “dự luật Graham” là nhằm gây sức ép lên nền kinh tế Nga bằng cách cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ, và buộc Tổng thống Putin phải chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Dự luật vẫn cần phải được thông qua tại Hạ viện, nơi một số nhà lập pháp tỏ ra hoài nghi về việc trao thêm quyền lực cho ông Trump trong việc áp đặt lệnh trừng phạt và thuế quan, cũng như tác động của nó đối với người tiêu dùng trong nước.

Theo RT



