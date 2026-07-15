Liệu Mỹ có thể tiêu diệt tiềm lực quân sự của Iran?

Mỹ sẽ không thể phá hủy năng lực quân sự của Iran, vốn cho phép nước này kiểm soát eo biển Hormuz, theo báo Izvestia.

Nạp tên lửa Tomahawk vào khu trục hạm Arleigh Burke.

Phát động một cuộc tấn công mới

Ngày 14/7, quân đội Mỹ đã phát động một loạt cuộc tấn công mới, sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác và lần đầu tiên là tàu không người lái. Đáp lại, Iran đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang phá hủy tất cả các khả năng của Iran liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz. Vào đêm 14/7, lực lượng Mỹ đã hoàn thành một đợt tấn công mới vào các mục tiêu của Iran.

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), các cuộc tấn công được thực hiện trong vòng năm giờ vào các thành phố Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak và Bandar Abbas, cũng như trên đảo Abu Musa.

CENTCOM làm rõ rằng các loại đạn dược dẫn đường chính xác đã được sử dụng để tấn công các hệ thống phòng thủ ven biển, tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các cơ sở hải quân của Iran.

Các cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên người Mỹ sử dụng tàu ngầm cảm tử không người lái. Tàu Corsair đã tiến vào cảng căn cứ hải quân Bandar Abbas và tấn công một cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm và tàu chiến của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố cơ sở này đã bị vô hiệu hóa, tước đi khả năng tấn công tàu thuyền trong khu vực của Iran.

Ngày 13/7, ông Trump tuyên bố sẽ tiến hành một loạt các cuộc tấn công khác nhằm vào các mục tiêu của Iran. Ông khẳng định Cộng hòa Hồi giáo đã không tuân thủ bản ghi nhớ.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng thông báo Mỹ sẽ gia hạn lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran ở eo biển Hormuz.

Để trả đũa, lực lượng Iran đã tấn công các mục tiêu của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. Ngày 14/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) báo cáo các cuộc tấn công vào kho vũ khí, một trung tâm liên lạc vệ tinh và một khu dân cư có quân nhân Mỹ sinh sống.

Theo đài Press TV của Iran, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử nhằm vào các hệ thống thông tin liên lạc quân sự, kho nhiên liệu, hệ thống phòng không Patriot, tháp điều khiển và kho đạn dược của Mỹ tại Kuwait.

Cũng có thông tin cho rằng hải quân Iran đã tấn công một tàu của Mỹ, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận.

Bộ Quốc phòng UAE báo cáo tên lửa hành trình của Iran đã tấn công các tàu chở dầu Mombasa và Al Bahiya của UAE ở phía Nam eo biển Hormuz, trong vùng lãnh hải của Oman.

1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Lực lượng của Mỹ và Iran

Lực lượng Mỹ tại Vịnh Ba Tư bao gồm khoảng 20 tàu chiến, trong đó có 2 nhóm tác chiến tàu sân bay và khoảng 15 tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Mỹ có thể triển khai tên lửa hành trình Tomahawk từ các tàu khu trục và tàu ngầm, cũng như máy bay. Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer, máy bay chiến đấu F-35 và F-15 có khả năng mang tên lửa hành trình và bom dẫn đường.

Số lượng và thành phần chính xác của lực lượng Iran tại eo biển Hormuz vẫn chưa được biết.

Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Nga Dmitry Kornev nói với báo Izvestia rằng Iran sở hữu các hệ thống tên lửa chống hạm ven biển di động có khả năng bao phủ hầu như toàn bộ eo biển.

Iran cũng sở hữu tên lửa đạn đạo với đầu đạn tự dẫn có thể tấn công mục tiêu ở tầm bắn 150-300km. Máy bay không người lái trinh sát có thể cung cấp thông tin mục tiêu cho chúng.

Iran cũng có thể sử dụng máy bay không người lái cảm tử như Shahed, được trang bị hệ thống quang điện tử và liên lạc thời gian thực.

"Cuối cùng, nếu việc sử dụng các loại vũ khí này không mang lại kết quả mong muốn, Iran có thể thử phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz bằng phương pháp cổ điển là rải thủy lôi", Dmitry Kornev giải thích.

Chuyên gia Nga cho biết thêm: "Tuy nhiên, trong trường hợp đó, chính Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng sẽ không thể tiếp cận được eo biển này".

Mỹ sẽ tìm cách phá hủy năng lực tên lửa, máy bay không người lái và hải quân của Iran.

Tuy nhiên, học giả Dmitry Kornev tin rằng Bộ chỉ huy Mỹ khó có thể mạo hiểm triển khai các tàu khu trục gần bờ biển, nơi chúng nằm trong tầm bắn của tên lửa chống hạm ven biển và máy bay không người lái.

Do đó, khả năng đối phó với Iran của Mỹ sẽ khá hạn chế.

Mỹ có khả năng tiêu diệt tiềm lực quân sự của Iran?

Theo nhà nghiên cứu phương Đông Kirill Semenov, nếu Mỹ vẫn chưa thành công trong việc phá hủy tiềm lực quân sự của Iran, thì có lẽ họ cũng sẽ không thể làm được điều đó bây giờ.

Việc sản xuất quân sự vẫn tiếp tục và ngay cả những gì người Mỹ đã phá hủy trong các cuộc giao tranh cũng đã được bù đắp, chuyên gia này nhận định.

Cộng hòa Hồi giáo Iran gặp vấn đề với lực lượng hải quân, nhưng đây không phải là lực lượng tấn công chính của họ. Máy bay không người lái chủ yếu được sử dụng để tấn công các tàu chở dầu và các tàu khác.

Tóm lại loạt cuộc tấn công mới nhất, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đã mất hầu hết khả năng sản xuất vũ khí. Ông ước tính khoảng 84% khả năng này đã bị phá hủy.

"Trước đây, có những ước tính khác nhau. Tiềm lực tên lửa của Iran vẫn còn hơn 75%. Sau các cuộc tấn công quy mô lớn, Mỹ kết luận các chiến dịch đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu. Rất khó để nói chính xác khi nào họ có thể phá hủy mọi thứ còn lại", chuyên gia Kirill Semenov giải thích.

Theo chuyên gia này, để kiểm soát eo biển Hormuz, Iran thậm chí không cần đến các loại vũ khí công nghệ cao như tên lửa chống hạm. Máy bay không người lái, mà Iran sở hữu rất nhiều, là đủ để đẩy lùi một tàu dân sự.