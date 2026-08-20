Liều mạng tìm vàng, 100 người tử nạn khi “mặt đất bất ngờ sụp xuống”: Thảm họa rúng động quốc gia châu Phi

Một vụ sạt lở xảy ra tại một mỏ vàng khai thác trái phép ở Cộng hòa Trung Phi khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tại hiện trường.

Các nguồn tin địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào trưa 18/8 (giờ địa phương), tại một khu mỏ cách thị trấn Baboua khoảng 50 km.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi khó có thể đưa ra con số thương vong chính thức”, một quan chức địa phương nói với truyền thông.

Ông Cedric Mbango, một thợ mỏ tại khu vực, mô tả vụ sạt lở là một “thảm họa”. Theo ông, mặt đất bất ngờ sụp xuống, chôn vùi nhiều người. Khi ông trả lời truyền thông, vẫn còn người mắc kẹt dưới lòng đất và các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, giải cứu nạn nhân.

Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt sự cố xảy ra tại các điểm khai thác vàng trái phép ở Cộng hòa Trung Phi, nơi hoạt động khai khoáng tại nhiều khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước.

Trước đó, vào tháng 6, một vụ sập mỏ tương tự tại mỏ vàng Be-Mbari, khu vực giáp biên giới Cameroon, đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tháng 3, một vụ lở đất tại mỏ vàng ở làng Ngourroum, miền tây Cộng hòa Trung Phi, khiến 7 người thiệt mạng. Một tháng trước đó, ít nhất 20 người cũng tử vong trong một vụ sập mỏ tại khu vực Gordi, đông bắc nước này.

Những vụ tai nạn liên tiếp cho thấy mức độ nguy hiểm tại các điểm khai thác vàng trái phép, nơi điều kiện làm việc và các biện pháp đảm bảo an toàn thường không được kiểm soát chặt chẽ.

Nguồn: Tổng hợp﻿