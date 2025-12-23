Liên tục xô đổ đỉnh lịch sử, giá vàng tăng mạnh nhất trong gần 5 thập niên

Giá vàng tăng mạnh nhất kể từ 1979

Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường trong nước chứng kiến sự bứt phá cực mạnh của giá vàng khi mặt hàng kim loại quý này được cộng thêm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng trong nước tiếp tục bứt phá mạnh khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh tăng thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng đối với vàng miếng. Theo đó, giá mua – bán vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 157 – 159 triệu đồng/lượng, chính thức xác lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay của kim loại quý này.

Cùng xu hướng, các doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng với mức tăng tương tự. Riêng Ngân hàng Á Châu (ACB) niêm yết giá bán ra ngang bằng thị trường, song giá mua vào cao hơn khoảng 500.000 đồng mỗi lượng, lên tới 157,5 triệu đồng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng ghi nhận đà tăng mạnh. SJC hiện giao dịch vàng nhẫn ở mức 152,6 – 155,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ và DOJI niêm yết cao hơn khoảng 900.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua – bán, dao động quanh mức 153,5 – 156,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu báo giá loại vàng này ở mức 153,5 - 157,5 triệu.

Vàng trong nước đi lên cùng chiều với giá quốc tế. Mỗi ounce vàng giao ngay hiện tăng gần 45 USD, lên 4.487 USD, cao nhất từ trước đến nay. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 142,8 triệu đồng, chênh hơn 16 triệu so với trong nước.

Như vậy từ đầu năm đến nay giá vàng thế giới đã tăng đến khoảng 69% và đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Nguyên nhân của việc tăng giá này là nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền trú ẩn và mặt bằng lãi suất thấp. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 12,1 tấn vàng trong phiên, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 1.064,6 tấn vàng.

Cùng với đó, giá vàng tăng khi nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm tới. Vàng không trả lãi cố định, vì thế sẽ hưởng lợi khi lãi suất thấp.

"Mục tiêu rõ ràng của phe mua vàng là 5.000 USD/ounce trong năm tới", một nhà phân tích tại Nemo.Money nhận định.

Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Chính vì vậy, nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Biến động giá vàng trên sàn Kitco lúc 11h40 theo giờ Việt Nam.

Cùng với giá vàng, các kim loại quý khác trong phiên hôm nay cũng tăng mạnh. Giá bạc giao ngay đã vọt lên mức kỷ lục mọi thời đại 69,59 USD/ounce. Giá bạch kim tăng mạnh 5,4% lên 2.079 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 17 năm, trong khi palladium tăng 2,1% lên 1.748,84 USD/ounce và cũng chạm mức cao nhất trong gần 3 năm.

Xuất hiện tình trạng vàng giả, lừa đảo bán vàng

Việc giá vàng tăng mạnh trong một thời gian ngắn đã khiến cho tình trạng lừa đảo, cũng như bán vàng giả tái xuất thị trường. Mới đây, một tiệm vàng ở Tp.HCM cho biết, vàng giả độn vonfram tái xuất, khó phân biệt bằng mắt thường.

Trước đó, khi mua lại vàng từ khách hàng, doanh nghiệp đã kiểm tra tỉ trọng và thử lửa ban đầu, chủ tiệm đánh giá sản phẩm có hàm lượng vàng gần 99%. Tuy nhiên, trên thực tế, sản phẩm này sau khi được kiểm tra chuyên sâu thì sợi dây chuyền có đến hơn 2 chỉ bị độn tạp chất, hàm lượng vàng thật chỉ hơn 8 chỉ.

Hay như tình trạng lập fanpage giả mạo thương hiệu lớn để lừa đảo khách hàng cũng là một trong những vấn nạn nhức nhối.

Bảo Tín Mạnh Hải vừa phát đi thông báo về việc thời gian gần đây xuất hiện fanpage giả mạo Bảo Tín Mạnh Hải với kịch bản lừa đảo được dàn dựng tinh vi, dễ gây nhầm lẫn ngay cả với những khách hàng đã từng mua hàng chính hãng, gây ảnh hưởng và thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng.

Fanpage giả mạo này sao chép gần như 100% hình ảnh, nội dung, logo, màu sắc nhận diện của fanpage chính thức, đồng thời có tích xanh khiến khách hàng khó phân biệt.

Bảo Tín Mạnh Hải xin khuyến nghị khách hàng không nhận đặt hàng trước đối với các sản phẩm thuộc Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng. Công ty không yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn giao dịch, Quý Khách hàng vui lòng mua và trao đổi sản phẩm tại các cơ sở chính thức thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải.