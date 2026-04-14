Liên tục nhận được 85 lần chuyển khoản, nam thanh niên bị bắt

Duy Anh |

Đối tượng Nguyễn Duy Minh và đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi thực hiện hành vi dán mã QR của cá nhân đè lên mã QR của các cửa hàng kinh doanh.

Ngày 14/4, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 - tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 2 bị can: Nguyễn Duy Minh, sinh năm 2004, trú tại xã Cảm Nhân, Lào Cai và Tướng Đình Trực, sinh năm 2007, trú tại xã Cảm Nhân, Lào Cai, đều can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó,, Công an xã Đại Đồng, tiếp nhận đơn trình báo của 2 người dân về việc mua hàng tại các cửa hàng thuộc địa phận xã Đại Đồng, Bắc Ninh, khi thanh toán cho chủ cửa hàng bằng hình thức chuyển khoản theo mã QR được dán ở cửa hàng, thì phát hiện đã chuyển nhầm vào tài khoản của người khác, với số tài khoản là 1308xxxx63, ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN DUY MINH.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã làm rõ, xác định đối tượng thực hiện hành vi dán mã QR của cá nhân đè lên mã QR của các cửa hàng kinh doanh, buôn bán trên địa bàn xã Đại Đồng, là Nguyễn Duy Minh và Tướng Đình Trực, có lai lịch như trên.

Hai bị can chỉ địa điểm thực hiện việc dán đè các mã QR (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Minh đã khai nhận cùng Tường Đình Trực, lợi dụng đêm khuya vắng người, cả 2 đã đi bộ dọc từ thôn Đoài, xã Đại Đồng, đến khu vực chân cầu Đồng Xép, xã Đại Đồng, Bắc Ninh và thay nhau dán mã QR tài khoản ngân hàng của Nguyễn Duy Minh đã chuẩn bị sẵn, đè lên mã QR của các cửa hàng kinh doanh, buôn bán.

Sau khi dán được khoảng 20 mã QR thì các đối tượng đi về phòng trọ của Tướng Đình Trực để ngủ.

Khi khách hàng đến mua hàng, quét mã để thanh toán, tiền đã chuyển vào tài khoản của đối tượng mà chủ cửa hàng không hề hay biết.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3 -6/4, tài khoản ngân hàng của Nguyễn Duy Minh liên tục nhận được khoảng 85 lần chuyển khoản từ các số tài khoản khác nhau với tổng số tiền nhận được là 6.486.000 đồng.

Để phòng tránh thủ đoạn trên, khuyến cáo người dân khi quét mã QR thanh toán, cần kiểm tra kỹ tên người nhận hiển thị trên ứng dụng ngân hàng so với mã QR dán ở cửa hàng trước khi xác nhận chuyển tiền; đề cao cảnh giác, không chủ quan, đặc biệt tại các điểm bán hàng nhỏ lẻ, không có nhân viên kiểm soát.

