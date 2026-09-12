Cặp vợ chồng vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng ngủ vào buổi sáng.

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, nghe thấy tiếng sột soạt dưới giường suốt nhiều ngày và cho rằng đó là chuột. Tuy nhiên, họ đã có phen kinh hãi khi phát hiện một con rắn nặng khoảng 2 kg đang cuộn mình bên trong nệm.

Người phụ nữ họ Vương cho biết chồng bà mở cửa phòng ngủ vào buổi sáng và bất ngờ nhìn thấy con rắn. Bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của con người, con rắn nhanh chóng trườn vào trong nệm, theo Litchi News thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tô.

Chồng bà Vương vô cùng sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, ông lấy hết can đảm kéo cả chiếc nệm ra ngoài. Để tránh việc người khác vô tình mang chiếc nệm về nhà, ông đã chọc thủng nệm nhằm buộc con rắn chui ra.

Theo bà Vương, khi quan sát kỹ hơn, hai vợ chồng ước tính con rắn nặng khoảng 2-2,5 kg.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh khi bắt gặp rắn, giữ khoảng cách và không đánh hoặc tìm cách bắt rắn. Thay vào đó, người dân nên liên hệ với lực lượng chuyên nghiệp như cứu hỏa hoặc kiểm lâm để xử lý an toàn. Nếu bị rắn đuổi, mọi người nên chạy theo đường zích zắc thay vì chạy thẳng để tránh nguy hiểm.