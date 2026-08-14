Liên tục khoan sâu trong nhiều năm, phát hiện 'kho báu' 18,7 tấn nằm sâu trong lòng đất

Báo cáo tài nguyên ban đầu tại dự án Tembo ở Tanzania cho thấy khu mỏ chứa gần 600.000 ounce vàng, nằm cạnh mỏ Bulyanhulu của Barrick Mining, mở ra triển vọng khai thác sớm.

Lake Victoria Gold vừa công bố báo cáo tài nguyên ban đầu tại dự án Tembo ở Tanzania, cho thấy khu mỏ này chứa gần 600.000 ounce vàng (18,7 tấn).

Trong đó, 99.700 ounce được xếp vào nhóm tài nguyên chỉ thị (nhóm có độ tin cậy địa chất tương đối cao), với hàm lượng trung bình 1,16 gram vàng/tấn quặng. 480.100 ounce còn lại thuộc nhóm tài nguyên suy đoán, được tính toán dựa trên lượng dữ liệu địa chất hạn chế hơn, hàm lượng trung bình 1,12 gram vàng/tấn quặng.

Báo cáo tập trung vào ba khu khoáng hóa, gồm Ngula 1, Nyakagwe Village và Nyakagwe East. Cả ba đều nằm trong khu vực dự kiến khai thác lộ thiên và vẫn còn khả năng mở rộng trữ lượng theo chiều dài cũng như xuống sâu.

Dự án Tembo có diện tích 34 km2, nằm trong vành đai đá xanh Sukumaland, cách thủ đô Dodoma khoảng 600 km về phía bắc-tây bắc. Khu mỏ nằm ngay cạnh Bulyanhulu, một mỏ vàng của Barrick Mining. Tembo là một trong hai dự án vàng trọng điểm mà Lake Victoria Gold đang phát triển tại Tanzania.

Khoan thăm dò tại dự án Tembo.

Theo nhà phân tích khai khoáng Ben Pirie của Atrium Research, việc công bố nguồn tài nguyên ban đầu là bước ngoặt đối với Lake Victoria Gold và dự án Tembo. Từ một dự án bị treo do những vướng mắc liên quan đến giấy phép, Tembo đã chuyển sang giai đoạn phát triển tích cực.

Ông Pirie cho rằng Tembo có thể trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch xây dựng danh mục các dự án vàng quy mô nhỏ của Lake Victoria Gold tại Tanzania.

Đáng chú ý, Ngula 1 sẽ là khu vực được ưu tiên. Khu khoáng hóa này kéo dài khoảng 600 mét và hiện đã được khoan tới độ sâu khoảng 200 mét. Ngula 1 chứa khoảng 56% lượng vàng thuộc nhóm tài nguyên suy đoán và 63% lượng vàng thuộc nhóm tài nguyên chỉ thị của toàn dự án.

Tại đây, Lake Victoria Gold đã xác định 1,07 triệu tấn quặng có hàm lượng trung bình 2 gram vàng/tấn, chứa khoảng 68.600 ounce vàng. Ngoài ra, khu vực này còn được ước tính có thêm 4,79 triệu tấn quặng với hàm lượng 2,15 gram vàng/tấn, tương đương khoảng 331.700 ounce vàng.

Lake Victoria Gold cũng đang đàm phán với Nyati Resources về việc gia công quặng tại một nhà máy công suất 500 tấn/ngày nằm ngay trong khu vực được cấp phép Tembo và cạnh mỏ Bulyanhulu.

Trong lịch sử hình thành, dự án Tembo đã trải qua hơn 50.000 mét khoan thăm dò. Một nghiên cứu năm 2020 cũng xác định 39 mục tiêu thăm dò trong toàn khu vực.