Liên tục chuyển 1 tỷ đồng cho bạn thân góp tiền đầu tư đất, 2 năm sau không được chia lợi nhuận, người phụ nữ báo công an

Ngày 31/10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng thông báo đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân (sinh năm 1979, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định: Khoảng cuối năm 2023, lợi dụng mối quan hệ bạn thân lâu năm và sự tin tưởng tuyệt đối từ chị P.T.H.N. (sinh năm 1980, trú phường Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Xuân nhiều lần đề nghị chị N. chuyển tiền để đặt cọc mua đất, sau đó sẽ bán lại kiếm lời và chia lợi nhuận cho chị N.

Do quá tin tưởng bạn thân, chị N. đã nhiều lần chuyển tiền cho Xuân, tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Trong suốt 2 năm tiếp theo (từ cuối 2023 đến nay), Xuân không thực hiện việc mua bán đất, cũng không hoàn trả tiền và không đề cập gì đến số tiền đã nhận. Khi chị N. hỏi, Xuân liên tục thoái thác, lẩn tránh.

Nhận ra mình bị lừa, chị N. đã tố cáo Xuân đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng và Viện KSND khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Minh Xuân. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Cơ quan CSĐT kêu gọi: Những ai là bị hại trong vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo của Vũ Thị Minh Xuân vui lòng liên hệ ngay:

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng Địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0694.260.254 hoặc 0694.260.246

Hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Phạm Thị Huế – SĐT: 0934.777.346

Theo Công an TP Đà Nẵng

Minh Ánh