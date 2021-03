Trận chiến nảy lửa giữa Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang diễn ra gần thị trấn Ain Issa ở phía bắc Raqqa.



Trận chiến bắt đầu từ ngày 19/3 sau khi các chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tấn công vào vị trí của SDF xung quanh Ayn Issa và các làng lân cận. Trước đó, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ liên tục bị tấn công.

Ngày 20/3, SDF tuyên bố, các chiến binh của họ đã tiêu diệt 18 chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và khiến 10 người khác bị thương xung quanh Ain Issa trong 3 ngày qua. SDF cũng thừa nhận một chiến binh của họ đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), một sĩ quan của Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Các chiến binh của SDF ở Ain Issa đã sử dụng tên lửa dẫn đường chống tăng. Ít nhất một xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy gần thị trấn.

Liên tiếp bị tấn công, Thổ Nhĩ Kỳ quyết "sống mái" với kẻ thù.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục pháo kích vào Ain Issa. Một ngày trước đó, một đứa trẻ đã bị thiệt mạng và một số dân thường bị thương do những trận pháo kích nhằm vào thị trấn.

Một số đơn vị của Nga và Quân đội Ả Rập Syria hiện đang có mặt gần Ain Issa. Tuy nhiên, họ không tham chiến. SOHR thông tin, một số đơn vị thuộc Quân đội Ả Rập Syria đang rút quân.

Trên thực tế, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ không nhắm đến Ain Issa, đích đến là đường cao tốc M4. Đây là đường cao tốc chiến lược nối Raqqa với al-Hasakah và tới phía đông cũng như phía tây Aleppo.

Các trận chiến xung quanh Ain Issa có lẽ vẫn sẽ dữ dội trong vài ngày tới. Cả lực lượng SDF và Thổ Nhĩ Kỳ dường như không sẵn sàng rút quân.

Trước đó, ngày 19/3, Hội đồng Quân sự Deir Ezzor (DMC) thông báo, họ đã đóng hết tất cả các cửa sông ở thung lũng sông Euphrates.

DMC vốn là một nhánh của SDF ở Deir Ezzor. Các lực lượng của Hội đồng đang kiểm soát bờ phía đông của sông Euphrates, nơi có một số điểm trung chuyển người, hàng hóa giữa các khu vực do chính phủ và SDF kiểm soát ở Deir Ezzor.

Trong chiến dịch, các máy bay chiến đấu của DMC đã không kích vào một số đoạn sông và phá hủy phà được sử dụng để vận chuyển hàng hóa cũng như dầu đến bờ tây của sông Euphrates, nơi quân chính phủ Syria trấn giữ.

Một số nguồn tin cho rằng các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa DMC và lực lượng chính phủ trong quá trình diễn ra chiến dịch. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác nhận.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu và SDF đã “trấn áp thương mại” với các khu vực do chính phủ kiểm soát trong hơn một năm nay. Đầu tháng 3, các lực lượng của Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công ở một con sông chảy qua thị trấn al-Hawajidz do SDF kiểm soát thuộc vùng đông nam Deir Ezzor. Các công nhân người địa phương đã buộc phải rời khỏi khu vực vì giao tranh.

Chiến dịch gần đây nhất của DMC là nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu tới các khu vực do chính phủ quản lý, nơi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế khắc nghiệt. Đầu tuần này, SDF đã nổi lại các chuyến hàng lúa mì và dầu tới Damascus.