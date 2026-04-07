Liên danh THACO – Becamex muốn rót hơn 124.000 tỷ đồng phát triển metro kết nối TP.HCM – Bình Dương

Liên danh Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex IDC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa đề xuất với UBND TP.HCM đầu tư 2 tuyến metro nối trung tâm TP.HCM - Bình Dương.

Theo phương án đề xuất, hai tuyến metro liên vùng gồm tuyến từ Thành phố mới Bình Dương đến Suối Tiên và tuyến từ Thủ Dầu Một về trung tâm TP.HCM. Trong đó, tuyến Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên được ưu tiên triển khai trước, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030; tuyến còn lại dự kiến đưa vào khai thác năm 2035.

Hai dự án này sẽ tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM và khu vực Bình Dương (cũ), đồng thời giảm tải áp lực giao thông cho các trục đường hiện hữu.

Về quy mô, tuyến Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên dài khoảng 32,4 km, dự kiến có 19 ga trên cao và một depot đặt tại phường Bình Dương. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 64.370 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay), trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 8.032 tỷ đồng.

Trong khi đó, tuyến Thủ Dầu Một – TP.HCM dài khoảng 24,2 km, gồm 14 ga trên cao. Depot dự kiến dùng chung với depot tuyến metro số 1 tại phường Bình Dương hoặc tuyến metro số 3 tại phường Hiệp Bình. Tổng vốn đầu tư của tuyến này vào khoảng 59.968 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 15.671 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư cho cả hai tuyến vượt 124.000 tỷ đồng.

Liên danh nhà đầu tư cho biết sẽ chủ động nguồn lực tài chính và năng lực triển khai nhằm đảm bảo tiến độ. Theo kế hoạch, các thủ tục pháp lý sẽ hoàn tất trong năm 2026, khởi công vào quý I/2027 và đưa tuyến đầu tiên vào vận hành từ năm 2030.

Song song với các đề xuất mới, một số dự án metro có sự tham gia của THACO cũng đang ghi nhận tiến triển. Gần đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã cấp phép cho nhà thầu nước ngoài tham gia thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương. Theo đó, liên danh giữa THACO và China Railway Group Limited đảm nhận gói thầu EPC (thiết kế, thi công và lắp đặt thiết bị), sau khi được Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM phê duyệt kết quả lựa chọn.

Ở một diễn biến khác, đoạn tuyến Metro số 2 Bến Thành – Thủ Thiêm do Đại Quang Minh đề xuất cũng đang được thúc đẩy. Dự án dài khoảng 6,2 km, đi ngầm hoàn toàn, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 46.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào dịp 30/4. Công trình được nghiên cứu triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.﻿