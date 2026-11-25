Tết Dương lịch 2027 sẽ rơi vào thứ Sáu, ngày 1/1/2027.

Tết Dương lịch là dịp nghỉ lễ đầu tiên trong năm mới, diễn ra vào ngày 1/1 hằng năm. Theo lịch năm 2027, ngày đầu năm mới rơi vào thứ Sáu. Điều này tạo điều kiện để nhiều học sinh có thể kết hợp ngày nghỉ lễ với hai ngày nghỉ cuối tuần, kéo dài thời gian nghỉ liên tục.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày vào dịp Tết Dương lịch, tức ngày 1/1. Đối với học sinh, thời gian nghỉ lễ được thực hiện theo khung kế hoạch năm học và thông báo cụ thể của địa phương, nhà trường.

Với những trường tổ chức học từ thứ Hai đến thứ Sáu và nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật, học sinh có thể nghỉ liên tục 3 ngày, từ thứ Sáu (1/1/2027) đến hết Chủ nhật (3/1/2027). Trong khi đó, tại những trường vẫn tổ chức dạy học vào thứ Bảy, học sinh có thể chỉ được nghỉ ngày Tết Dương lịch 1/1 và ngày Chủ nhật 3/1, trừ trường hợp nhà trường có thông báo điều chỉnh lịch học hoặc bố trí nghỉ bù.

Đối với học sinh, thời gian nghỉ lễ được thực hiện theo khung kế hoạch năm học và thông báo cụ thể của địa phương, nhà trường

Theo Quyết định số 2308/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung kế hoạch thời gian năm học 2026–2027, các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Kế hoạch thời gian năm học của từng địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần.

Như vậy, học sinh có thể được nghỉ 3 ngày liên tục trong dịp Tết Dương lịch 2027 nếu lịch học của trường không bao gồm thứ Bảy. Với những trường có lịch học vào ngày này, thời gian nghỉ có thể ít hơn. Phụ huynh và học sinh nên theo dõi thông báo chính thức từ nhà trường để nắm lịch nghỉ cụ thể, đồng thời chủ động sắp xếp kế hoạch học tập và vui chơi trong dịp đầu năm mới.

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