Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 9/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 9/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 18/8/2025 âm lịch nhằm ngày Huyền vũ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Hợi, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Tân Hợi - Âm Kim sinh Âm Thủy: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), thiên khí và địa chi hòa hợp, sinh nhập thuận lợi, con người dễ đồng lòng, mọi việc hanh thông, ít gặp trở ngại.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 9/10/2025 rơi vào ngày Huyền vũ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 9/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 9/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, mai táng, an táng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, lợp mái, chữa bệnh, tế lễ, động thổ, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc, cưới hỏi, đổ trần và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 9/10/2025

Sao tốt:

Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng

Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch.

Nguyệt giải: Tốt mọi công việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Thiên ân: Tốt mọi công việc.

Sát công: Tốt mọi công việc.

Thiên đức hợp*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thổ ôn: Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự.

Huyền vũ: Kỵ việc mai táng.

Quả tú: Xấu với cưới hỏi.

Sát chủ*: Xấu mọi công việc.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Trùng tang*: Kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Tam nương*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 9/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 9/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 9/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành cầu tài không thuận lợi, nên tránh. Dù có đạt được mục tiêu cũng phải hao tốn nhiều, dễ thất lý và chịu thiệt.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 9/10/2025

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 9/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.