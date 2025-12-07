Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 7/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 7/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 18/10/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) – Ngày Canh Tuất – Dương Thổ sinh Dương Kim: Đây là ngày tốt vừa (tiểu cát), khi Địa Chi sinh xuất cho Thiên Can, tạo ra nguồn sinh khí ổn định. Con người trong ngày này thường dễ hòa hợp, tinh thần đồng thuận cao, công việc diễn ra thuận lợi và ít gặp trở ngại. Khả năng đạt được mục tiêu cũng tăng lên, nên có thể yên tâm tiến hành các kế hoạch quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 7/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 7/12/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 7/12/2025 dương lịch rơi vào chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 7/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như động thổ, lợp mái nhà, xuất hành đi xa, xây dựng, sửa chữa nhà, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mai táng, an táng, cầu tài lộc, đổ trần, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 7/12/2025

Sao tốt:

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Cát khánh: Tốt mọi việc

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Đại hồng sa: Tốt mọi việc

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường

Thiên đức hợp*: Tốt mọi việc

Sao xấu:

Nguyệt hư: Xấu đối với việc cưới hỏi, mở cửa, mở hàng.

Tứ thời cô quả: Kỵ việc cưới hỏi.

Quỷ khốc: Xấu với tế tự, mai táng.

Hoang vu: Xấu mọi công việc

Nguyệt sát: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 7/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 7/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 7/12/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành hanh thông, cầu tài đạt ý nguyện và dễ gặp quý nhân trợ giúp.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 7/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 7/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 7/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.