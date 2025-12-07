Tử vi học có nói, năm Bính Ngọ 2026 (tính từ ngày 17/2/2026 đến 5/2/2027 Dương lịch), cục diện ngũ hành tương sinh và sự xuất hiện của nhiều cát tinh sẽ mang lại đại may mắn cho 5 con giáp sau đây. Vận trình của họ trong năm này được dự báo là hanh thông rực rỡ trên mọi phương diện:

1. Con giáp tuổi Dần: Tam hợp Thái Tuế, Vượng Tài Lộc

Tuổi Dần nằm trong bộ tam hợp con giáp Dần - Ngọ - Tuất với lưu niên Thái Tuế (Ngọ), được cục diện tương sinh nên vận trình vô cùng khởi sắc.

- Sự nghiệp: Gặp nhiều cơ hội thăng tiến bất ngờ, có quý nhân phù trợ mạnh mẽ. Các dự án lớn dễ thành công, được cấp trên trọng dụng.

- Tài lộc: Dòng tiền dồi dào, thu nhập chính và phụ đều tăng. Có lộc đầu tư bất động sản hoặc kinh doanh lớn.

- Tình cảm: Đào hoa nở rộ, người độc thân dễ tìm được ý trung nhân.

- Lời khuyên: + Quyết đoán hành động: Đừng ngần ngại nắm bắt các cơ hội thăng tiến hoặc đầu tư lớn. Sự mạnh dạn trong năm này sẽ mang lại thành công vang dội.

+ Cân bằng cuộc sống: Sự nghiệp thăng hoa đi kèm với áp lực công việc. Cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình để duy trì hạnh phúc viên mãn.

+ Quản lý tài chính chặt chẽ: Mặc dù tiền bạc dồi dào, vẫn cần có kế hoạch chi tiêu và tích lũy rõ ràng, tránh đầu tư dàn trải.

2. Con giáp tuổi Mão: Cát tinh soi chiếu, Tình duyên viên mãn

Con giáp tuổi Mão có vận trình tài lộc ổn định và sự nghiệp thăng tiến nhờ các cát tinh hỗ trợ, đặc biệt may mắn trong chuyện tình cảm.

- Sự nghiệp: Công việc làm ăn thuận lợi, có sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và đối tác. Các kế hoạch đều diễn ra theo đúng dự định.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Thu nhập ổn định và có xu hướng tăng. Có lộc từ các nguồn thu nhỏ lẻ, đều đặn.

- Tình cảm: Vận đào hoa rất vượng, người độc thân có nhiều lựa chọn tốt. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn.

- Lời khuyên: + Củng cố các mối quan hệ: Dành thời gian chăm sóc mối quan hệ tình cảm và gia đình. Hạnh phúc gia đình là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp.

+ Duy trì sự ổn định: Không nên chạy theo những cơ hội mạo hiểm. Sự ổn định và bền vững trong công việc hiện tại sẽ mang lại thành công lâu dài.

+ Học tập và phát triển bản thân: Tận dụng thời gian rảnh để học thêm kỹ năng mới, chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

3. Con giáp tuổi Ngọ: Thái Tuế đương lệnh, Uy quyền tăng cao

Là con giáp chủ đạo của năm, tuổi Ngọ được Thái Tuế chiếu mệnh, mang lại quyền lực và sự bứt phá mạnh mẽ.

- Sự nghiệp: Có sự bùng nổ trong sự nghiệp, đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực hành chính, quân sự hoặc kinh doanh. Khả năng lãnh đạo được phát huy tối đa.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Thu nhập tăng vọt, có nhiều cơ hội kiếm tiền nhanh chóng. Tuy nhiên, cần quản lý chi tiêu cẩn thận để tránh hao hụt.

- Lời khuyên: + Kiểm soát cảm xúc: Sự nóng nảy có thể khiến tuổi Ngọ gặp thị phi, tiểu nhân quấy phá. Cần giữ thái độ hòa nhã, kiềm chế cảm xúc trong giao tiếp.

+ Làm việc minh bạch: Cần đảm bảo mọi hành động, đặc biệt là trong kinh doanh, đều minh bạch, rõ ràng để tránh bị đối thủ "chơi xấu".

+ Quản lý dòng tiền: Thu nhập tăng vọt nhưng chi tiêu cũng có thể tăng theo. Cần có kế hoạch quản lý tài chính thông minh để tránh hao hụt không đáng có.

4. Con giáp tuổi Mùi: Nhị hợp Thái Tuế, Hanh thông mọi mặt

Tuổi Mùi là con giáp có mối quan hệ nhị hợp với Thái Tuế (Ngọ - Mùi hợp), nên vận trình trong năm 2026 vô cùng hanh thông, ít gặp trở ngại.

- Sự nghiệp: Mọi sự thuận lợi, có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn mới mẻ và mang lại lợi nhuận cao. Các mối quan hệ xã hội được củng cố.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Tài chính ổn định, tiền bạc dư dả, có khả năng tích lũy. Thích hợp cho các kế hoạch mua sắm lớn.

- Sức khỏe: Tinh thần lạc quan, sức khỏe tốt.

- Lời khuyên: + Mở rộng hợp tác: Tận dụng tối đa các mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Làm việc nhóm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn làm việc độc lập.

+ Thực hiện các kế hoạch lớn: Năm Bính Ngọ là thời điểm thích hợp để tuổi Mùi thực hiện các kế hoạch lớn đã ấp ủ từ lâu, như mua sắm tài sản hoặc du lịch.

+ Giữ tinh thần lạc quan: Sự lạc quan, tích cực sẽ giúp tuổi Mùi thu hút thêm nhiều may mắn và năng lượng tốt trong năm nay.

5. Con giáp tuổi Tuất: Tam hợp Thái Tuế, Phúc khí dồi dào

Cũng nằm trong bộ tam hợp, con giáp tuổi Tuất có một năm Bính Ngọ đầy hứa hẹn, phúc khí bao trùm, mọi sự đều thuận lợi.

- Sự nghiệp: Công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển đổi công việc sang hướng tốt hơn.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Tài chính vững mạnh, khả năng tích lũy tài sản lớn. Lộc đất đai rất vượng, thích hợp mua bán nhà cửa, đầu tư dài hạn. Sức khỏe: Tinh thần thoải mái, sức khỏe dồi dào, ít ốm đau.

- Lời khuyên: + Học hỏi và lắng nghe: Dù mọi sự thuận lợi, tuổi Tuất vẫn nên khiêm tốn học hỏi từ người đi trước. Đôi khi sự chủ quan có thể dẫn đến sai sót không đáng có.

+ Đầu tư dài hạn: Với vận lộc đất đai vượng, tuổi Tuất nên cân nhắc các kế hoạch đầu tư dài hạn như mua nhà, mua đất để tích lũy tài sản vững chắc.

+ Giữ gìn sức khỏe: Dành thời gian rèn luyện thể chất, giữ tinh thần lạc quan để đảm bảo sức khỏe dồi dào suốt cả năm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.