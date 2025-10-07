Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 7/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 7/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 16/8/2025 âm lịch nhằm ngày Ngọc đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Kỷ Dậu - Âm Thổ sinh Âm Kim: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), thiên khí hòa hợp với địa chi, mang lại sự thuận lợi và hanh thông. Con người dễ đồng lòng, mọi việc tiến triển suôn sẻ, ít gặp cản trở.

Xem lịch âm hôm nay ngày 07/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 7/10/2025 rơi vào ngày Ngọc đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 7/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 7/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, mai táng, an táng, lợp mái, động thổ, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc, cưới hỏi, đổ trần và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 7/10/2025

Sao tốt:

Thiên thành*: Tốt mọi công việc.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Ngọc đường*: Tốt mọi công việc.

Quan nhật: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ngục: Xấu mọi công việc.

Thiên hoả: Xấu về lợp nhà.

Tiểu hồng sa: Xấu mọi việc.

Thổ phủ: Kỵ xây dựng, động thổ.

Nguyệt hình: Xấu mọi công việc.

Nguyệt kiến chuyển sát: Kỵ động thổ.

Phủ đầu dát: Kỵ khởi tạo.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 7/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Tỵ.

Tuổi khắc với ngày: Tân Mão, Ất Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 7/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 7/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên thương: Xuất hành gặp cấp trên sẽ mang lại nhiều thuận lợi, dễ được trọng dụng và hỗ trợ. Cầu tài thì được tài, mọi việc tiến hành đều hanh thông và như ý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 7/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 7/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 7/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.