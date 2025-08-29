Lịch âm 29/8 - Âm lịch hôm nay 29/8 chính xác nhất - lịch vạn niên 29/8/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 29/8/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 29/8/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 7/7/2025 âm lịch nhằm ngày Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Canh Ngọ - Dương Hỏa khắc Dương Kim: Đây là ngày Địa Chi khắc Thiên Can nên được xem là khá xấu. Không thích hợp để tiến hành các công việc lớn vì dễ hao tổn nhiều công sức. Tuy nhiên, những việc nhỏ vẫn có thể thực hiện bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 29/8/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 29/8/2025 rơi vào ngày Bạch hổ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 29/8/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 29/8/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp, kiện tụng, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương và cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, xuất hành đi xa, lợp mái, sửa chữa nhà, chữa bệnh, tế lễ, xây dựng, động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 29/8/2025

Sao tốt:

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Ngũ phú*: Tốt cho mọi công việc.

U vi tinh: Tốt cho mọi công việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Lục hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Kim đường*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Tiểu hồng sa: Xấu cho mọi công việc.

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng.

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Thần cách: Kỵ việc tế tự.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi công việc.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa

Thổ cẩm: Kỵ xây dựng, an táng

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 29/8/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 29/8/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 29/8/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành hanh thông, cầu tài được như ý, dễ gặp quý nhân phù trợ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 29/8/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 29/8/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 29/8/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.