Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 14/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 14/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 23/7/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Tuất, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Bính Tuất - Dương Hỏa sinh Dương Thổ: Đây là ngày rất tốt, có Thiên Can sinh Địa Chi mang lại nhiều cát lành (đại cát). Thiên khí và địa chi hài hòa, sinh nhập thuận lợi, giúp con người dễ dàng hợp tác, mọi việc tiến hành trôi chảy và ít gặp khó khăn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 14/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 14/9/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 14/9/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 14/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, tranh chấp, kiện tụng, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng và sửa chữa nhà sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ, chuyển về nhà mới, xuất hành đi xa, động thổ và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 14/9/2025

Sao tốt:

Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng.

Thiên quan*: Tốt mọi công việc.

Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch.

Kính tâm: Tốt đối với tang lễ.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường.

Sao xấu:

Thổ ôn: Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự.

Thiên tặc: Xấu đối với khởi tạo, động thổ, chuyển về nhà mới, khai trương.

Quả tú: Xấu với việc cưới hỏi.

Tam tang: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Quỷ khốc: Xấu với tế tự, mai táng

Ly sàng: Kỵ việc cưới hỏi.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 14/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 14/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút..

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 14/9/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ lỡ chuyến tàu, trễ xe, cầu tài khó thành, dọc đường có thể mất của, gặp nhiều điều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.