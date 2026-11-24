Ngày 23/11, Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya - ông Musa al-Kuni đã gọi hành động của Ukraine tại cảng Benghazi như là lời tuyên chiến với Libya.

Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya - ông Musa al-Kuni.

Ngày 23/11, Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya - ông Moussa al-Koni đã lên án các cuộc tấn công ngoài khơi Libya, quy trách nhiệm cho Ukraine về hành động quân sự nhằm vào cảng Benghazi, và kêu gọi HĐBA LHQ triệu tập phiên họp khẩn cấp.

Ông Al-Koni mô tả vụ tấn công này là "tương đương với một lời tuyên chiến", và cảnh báo không nên biến Libya thành "đấu trường để thanh toán nợ nần".

Hội đồng Tổng thống Libya cũng tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp quân sự, chính trị và pháp lý thích hợp để bảo vệ chủ quyền đất nước.

Hội đồng Tổng thống Libya nhấn mạnh, các vụ việc ở Benghazi đã vượt ra ngoài phạm vi một sự cố đơn lẻ.

Hội đồng cảnh báo, việc lôi kéo Libya trở thành "đấu trường giải quyết mâu thuẫn" cho các cuộc xung đột quốc tế đang đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực Địa Trung Hải, sự an toàn của các tuyến hàng hải thương mại cũng như nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hội đồng nhấn mạnh, sự chia rẽ chính trị và thể chế kéo dài tại Libya đã làm suy yếu sức đề kháng của đất nước, tạo kẽ hở cho các thế lực bên ngoài can thiệp.

Cơ quan này coi đây là "hồi chuông cảnh tỉnh" để các phe phái trong nước sớm thống nhất thể chế nhà nước.

Ngày 23/11, Tổng thống Ukraine xác nhận, Ukraine đã triển khai 7 xuồng không người lái (USV) đánh chìm tàu hộ vệ Mercury Nga, phá hủy trực thăng quân sự Ka-27 trên tàu, và tấn công tàu chở hàng MV Angara của Nga, gần cảng Benghazi, miền Đông Libya.

Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Libya cũng lên án việc biến vùng biển lãnh thổ Libya thành khu vực xung đột vũ trang nước ngoài, và kêu gọi điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

Theo Royanews