Khoản chi phí 2 tỷ USD mỗi tuần mà ông Donald Trump đang đổ vào cuộc xung đột "liều lĩnh" tại Iran lẽ ra đã có thể cứu sống hơn 87 triệu người. Đó là nhận định của ông Tom Fletcher, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc hôm 20/4.

Người đứng đầu cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc bày tỏ sự thất vọng khi chi phí xung đột lên tới 2 tỷ USD mỗi tuần, trong khi ngân sách viện trợ bị cắt giảm mạnh.

Ông cho biết cuộc xung đột tại Iran đang tạo ra tác động dây chuyền khắp toàn cầu. Với lạm phát lương thực và nhiên liệu chạm mức 20%, ông dự báo: "Chúng ta sẽ cảm nhận được tác động trong nhiều năm tới tại khu vực cận Sahara và Đông Phi, đẩy thêm rất nhiều người vào cảnh nghèo đói".

Với tư cách là Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, đồng thời là người đứng đầu Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo (OCHA), ông Fletcher đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính cứu trợ mà ông mô tả là "thảm khốc", tương đương với việc bị cắt giảm 50% ngân sách.

Hiện ngân sách của ông Fletcher vẫn đang thiếu khoảng 10 tỷ USD so với mục tiêu 23 tỷ USD.

"Các chỉ số của tôi không hề khả quan. Ngân sách thì đang cạn dần trong khi nhu cầu cứu trợ lại tăng cao — đây chính là biểu hiện của một sự thất bại hệ thống, vì vậy chúng tôi buộc phải thay đổi cách làm", ông Fletcher nói.

Tình trạng này không chỉ do Mỹ mà còn do xu hướng cắt giảm viện trợ nước ngoài trên toàn cầu, xuất phát từ sự kết hợp giữa ý thức hệ và áp lực dồn ngân sách cho quốc phòng.

Phát biểu tại Chatham House (London), ông Fletcher, nhà cựu ngoại giao Anh và từng là cố vấn chính sách đối ngoại cho nhiều đời Thủ tướng Anh, cho biết quy mô cắt giảm viện trợ của Anh gần đây nghiêm trọng đến mức mọi người phải bật cười tại các hội nghị khi Anh tuyên bố là nước dẫn đầu về tư tưởng trong lĩnh vực này. Nhận xét này có vẻ khắc nghiệt nhưng là thực tế, ông nhận định.

"Cứ mỗi ngày xung đột trôi qua, 2 tỷ USD lại bị tiêu tốn. Toàn bộ mục tiêu cho một kế hoạch ưu tiên cao độ nhằm cứu sống 87 triệu người của tôi chỉ là 23 tỷ USD. Chúng ta lẽ ra đã có thể tài trợ cho kế hoạch đó chỉ bằng chưa đầy hai tuần chi phí của cuộc xung đột liều lĩnh này. Giờ đây, dĩ nhiên là chúng ta không thể", ông Fletcher nhấn mạnh.

Ông mô tả quan hệ giữa Liên Hợp Quốc với chính quyền Trump là một "chuyến tàu lượn siêu tốc đầy biến động", nhưng cho biết đã đạt được một số tiến bộ trong việc thuyết phục đội ngũ của Tổng thống Mỹ rằng Liên Hợp Quốc không phải chỉ là một bộ máy "quan liêu kém cỏi, vô dụng và kiệt sức".

"Chúng ta đang ở trong thời điểm địa chính trị mang tính vụ lợi, khi các quốc gia thành viên không còn coi Hội đồng Bảo an là cơ chế để họ nỗ lực vì hòa bình toàn cầu", ông nói.

Ông Fletcher cũng tiết lộ rằng ông thường xuyên mất ngủ khi phải cân nhắc có nên chấp nhận nguồn viện trợ từ Mỹ nếu nó đi kèm với các điều kiện mới liên quan đến vấn đề phá thai hay quyền của người chuyển giới hay không. "Câu hỏi là liệu chúng ta có nhận số tiền đó với những điều kiện đó để cứu hàng triệu mạng người hay không?"