LHQ nêu con số thủy thủ thiệt mạng ở eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên Hợp Quốc (LHQ) mới đây đã nêu con số thủy thủ thiệt mạng ở eo biển Hormuz, trong cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez.

Theo cơ quan chuyên trách của LHQ có trụ sở tại London, ít nhất 25 thủy thủ đã thiệt mạng ở eo biển Hormuz trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, kể từ ngày 28/2.

Nạn nhân mới nhất của cuộc xung đột kéo dài này là một thủy thủ trên tàu chở dầu Velos Sapphire, bị tấn công ở eo biển Hormuz vào ngày 5/11.

Số vụ tấn công vào các tàu thương mại trong khu vực lên tới 130, trong khi hàng nghìn thủy thủ vẫn đang mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư.

Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết, nhiều thủy thủ tiếp tục thiệt mạng và bị thương nặng, bị bỏ mặc tự xoay xở, mất cơ hội trở về nhà.

Họ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt các nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm nước, thực phẩm và chăm sóc y tế, do các xung đột địa chính trị đang diễn ra.

Sau cuộc họp kéo dài 5 ngày của Hội đồng IMO, kết thúc ngày 6/11, các thành viên đã kêu gọi các quốc gia thành viên kiềm chế hành động bất hợp pháp, có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn của thủy thủ và ngành vận tải biển quốc tế.

Ông Dominguez cũng cam kết sẽ phát triển các biện pháp mới mà tổ chức có thể thực hiện, để ngăn chặn thêm thiệt hại về người và giảm thiểu hậu quả nhân đạo của cuộc khủng hoảng.

Theo TASS



