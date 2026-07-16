Lexus ES 2026 sắp ra mắt sát Việt Nam: Lần đầu có cả hybrid và thuần điện, thân xe lớn hơn đáng kể

Không chỉ tăng kích thước đáng kể, Lexus ES thế hệ mới còn mở ra giai đoạn điện hóa khi lần đầu bổ sung hai phiên bản chạy điện hoàn toàn.

Lexus xác nhận sẽ giới thiệu ES thế hệ hoàn toàn mới tại thị trường Thái Lan vào ngày 13/8/2026. Đây là thế hệ thứ 5 của mẫu sedan hạng sang này, đồng thời cũng là cuộc "lột xác" lớn nhất của dòng ES khi lần đầu tiên có thêm các phiên bản thuần điện (BEV) bên cạnh biến thể hybrid (HEV) quen thuộc.

Lexus ES thế hệ mới chuẩn bị ra mắt tại Thái Lan. Ảnh: Lexus

Trước khi cập bến Thái Lan, Lexus ES mới đã ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025, sau đó tiếp tục được giới thiệu tại Mỹ. Phiên bản tay lái phải cũng đã có mặt tại Nhật Bản và Singapore.

So với thế hệ trước, Lexus ES mới được nâng cấp đáng kể về kích thước. Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 5.140 x 1.920 x 1.555 - 1.560 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm. Như vậy, mẫu sedan này dài hơn 165 mm, rộng hơn 56 mm, cao hơn 115 mm và trục cơ sở tăng thêm 80 mm so với đời cũ. Việc gia tăng kích thước được kỳ vọng sẽ mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Kích thước tổng thể của ES tăng đáng kể so với đời cũ. Ảnh: Lexus

Về hệ truyền động, Lexus ES mới vẫn duy trì phiên bản hybrid ES350h sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 235 Nm, trong khi mô-tơ điện tạo ra 162 mã lực và 272 Nm. Phiên bản dẫn động 4 bánh E-Four được bổ sung thêm một mô-tơ điện phía sau công suất 56 mã lực. Theo công bố của hãng, ES350h tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây với bản dẫn động cầu trước và 7,5 giây với bản AWD, tốc độ tối đa đạt 195 km/h.

ES350h tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid 2.5L. Ảnh: Lexus

Điểm đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là lần đầu tiên Lexus bổ sung hai phiên bản thuần điện. Trong đó, ES350e sử dụng một mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 268 Nm, kết hợp bộ pin lithium-ion dung lượng 76,96 kWh. Xe có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 640 km theo tiêu chuẩn NEDC, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,2 giây và đạt tốc độ tối đa 160 km/h.

Phiên bản ES500e được trang bị hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4, cho tổng công suất 348 mã lực. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 74,69 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 600 km theo tiêu chuẩn NEDC. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h được cải thiện xuống còn 5,7 giây, trong khi tốc độ tối đa vẫn ở mức 160 km/h.

Hai phiên bản EV hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW. Ảnh: Lexus

Đối với các phiên bản thuần điện, Lexus cho biết xe hỗ trợ sạc xoay chiều AC công suất tối đa 6,6 kW và sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW. Trong điều kiện phù hợp, thời gian sạc từ 10% lên 80% bằng sạc nhanh DC khoảng 28 phút.

Nội thất hướng đến không gian rộng rãi và hiện đại hơn. Ảnh: Lexus

Tại Nhật Bản, Lexus ES thế hệ mới được phân phối với ba dòng sản phẩm gồm ES350h, ES350e và ES500e, tổng cộng 7 phiên bản. Giá bán dao động từ 7,9 triệu đến 9,2 triệu yên, tương đương khoảng 1,74 - 2,02 tỉ đồng theo tỷ giá quy đổi. Đây là mức giá tại thị trường Nhật Bản và chưa bao gồm các loại thuế, phí khi bán tại những thị trường khác.

Giá bán tại Thái Lan sẽ được công bố khi xe chính thức ra mắt. Ảnh: Lexus

Hiện Lexus Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối ES thế hệ mới cũng như các phiên bản sẽ được đưa về nước. Do đó, thời điểm ra mắt và giá bán của mẫu sedan hạng sang này tại Việt Nam vẫn chưa được xác nhận.