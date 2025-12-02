Đức công bố phiên bản Leopard 2A8.

Cùng đọc bài viết của RIA Novosti.

Chiếc ô của Israel

Chiếc xe này phần lớn dựa trên biến thể A7+ trước đó, nhưng có tháp pháo được thiết kế lại đáng kể. Thân trước của xe đã được thay thế hoàn toàn - theo các chuyên gia thiết giáp Đức, tháp pháo mới có khả năng bảo vệ giáp tốt hơn đáng kể.

Sự thay đổi này khiến Leopard trông giống với K2 Black Panther của Hàn Quốc hơn. Hơn nữa, khả năng bảo vệ toàn diện trước vũ khí diệt tăng cũng như khả năng chống mìn đã được cải thiện.

Leopard 2A8 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực, bộ tác chiến điện tử, thiết bị liên lạc và tháp pháo điều khiển từ xa với súng máy hạng nặng gắn trên tháp pháo.

Nhưng cải tiến chính nằm ở hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Trophy do Israel sản xuất. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn súng RPG và tên lửa chống tăng đang bay tới, sau đó bị tiêu diệt bởi một loại đạn đặc biệt.

Việc chỉ định mục tiêu được thực hiện bởi một radar mảng pha chủ động tích hợp. APS được cho là có khả năng đồng thời tấn công nhiều mục tiêu tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau. Kinh nghiệm của quân đội Israel với Trophy đã chứng minh tính hiệu quả của nó.

Quân đội Đức (Bundeswehr) được cho là đang lên kế hoạch tiếp nhận 123 xe tăng Leopard 2A8. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2030.

Lô xe tăng Leopard nâng cấp đầu tiên sẽ được chuyển giao cho một đơn vị Đức tại Litva - đợt triển khai quân đội Đức thường trực đầu tiên ra nước ngoài kể từ Thế chiến II. Berlin gọi đợt tăng cường này là sự đóng góp của nước này vào an ninh sườn phía đông của NATO.

Do đó, không ai che giấu sự thật rằng Leopard 2A8 được thiết kế chủ yếu để "răn đe" Nga. Nhưng liệu những ưu điểm của xe tăng này có còn phù hợp trên chiến trường hiện đại, vốn đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây?

Điểm mù

Lớp giáp bảo vệ được tăng cường và các thiết bị bổ sung đã làm tăng đáng kể trọng lượng của xe, đạt 70 tấn. Về trọng lượng chiến đấu, Leopard 2A8 tương đương với xe tăng hạng nặng thời Thế chiến II hơn là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại.

Để so sánh, King Tiger nặng 68 tấn. Ngày nay, phiên bản thứ tám của Leopard là xe tăng chiến đấu chủ lực nặng nhất thế giới. Như kinh nghiệm của Lực lượng tăng thiết giáp đã chỉ ra, trọng lượng chiến đấu nặng là một nhược điểm đáng kể tại chiến trường Đông Âu.

"Con quái vật này chỉ có thể di chuyển tự tin trên bề mặt cứng. Trong thời gian tan băng vào mùa thu và mùa xuân, nó sẽ bị kẹt trong bùn. Và để kéo nó ra, bạn sẽ cần nhiều hơn một xe cứu hộ.

Thứ hai, không phải cây cầu nào cũng có thể chịu được một chiếc xe tải 70 tấn. Thứ ba, trọng lượng nặng của nó đồng nghĩa với khả năng cơ động kém. Một chiếc xe cồng kềnh và chậm chạp sẽ rất dễ bị tấn công", chuyên gia quân sự Alexei Leonkov, nói.

Theo chuyên gia, ngay cả một hệ thống bảo vệ chủ động hiện đại cũng không thể cứu được Leopard 2A8. Mặc dù hiệu quả trước các loại vũ khí chống tăng "tiêu chuẩn", nhưng cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh rằng máy bay không người lái (UAV) là đối thủ chính của xe tăng hạng nặng ngày nay.

Hệ thống Trophy bao phủ bán cầu trên của xe tăng, nhưng vẫn để lại một điểm mù - một hố bom ở góc khoảng 70 độ. Một người điều khiển UAV FPV giàu kinh nghiệm sẽ không gặp khó khăn gì khi tiếp cận Leopard từ một hướng an toàn.

"Người ta có cảm giác rằng các nhà sản xuất vũ khí Đức không hề theo dõi diễn biến của cuộc xung đột ở Ukraine", Leonkov nói.

Vị chuyên gia này cho biết thêm: "Họ vẫn ngoan cố tiếp tục cải tiến các công nghệ cũ, nhiều công nghệ trong số đó bị coi là không hiệu quả trong chiến tranh hiện đại. Lực lượng tác chiến hiện đại đã chứng minh rằng các khái niệm lỗi thời cần phải được thay thế.

Chỉ tăng cường giáp sẽ không thay đổi được gì. Cần có những phát triển mới trong các lĩnh vực bảo vệ chủ động và linh hoạt, tác chiến điện tử, và nâng cao nhận thức tình huống của kíp lái. Thời thế đã khác; chiến tranh đã thay đổi đáng kể".

Với các cuộc chiến trong quá khứ

Để bảo vệ xe tăng khỏi máy bay không người lái trong khu vực phòng không thời Liên Xô, cần có một giải pháp toàn diện.

Đầu tiên, cần có lớp giáp bảo vệ tự chế. "Tấm chắn" tiêu chuẩn trên xe tăng do nhà máy trang bị không phải lúc nào cũng đủ. Phía trước, chúng cần được bọc giáp bổ sung: hàn bằng lưới tản nhiệt, phủ cao su dày hoặc dây thép dày nhô ra mọi hướng, ngụy trang bằng cành cây và lưới ngụy trang.

Phương Tây từng chế giễu "thiết kế" này. Nhưng khi Leopard 2A4 và A6 bắt đầu bốc cháy trên thảo nguyên Zaporizhzhia, và máy bay không người lái phá hủy một số xe tăng Abrams gần Avdiivka, những lời chỉ trích không còn thú vị nữa.

Thứ hai, kíp xe tăng phải tham gia vào việc tiêu diệt máy bay không người lái. Nhiều xe tăng Nga từ lâu đã được trang bị một hoặc hai khẩu súng ngắn trong khoang chiến đấu.

Trong tình huống nguy hiểm do máy bay không người lái gây ra, kíp xe phải sẵn sàng cầm súng và đẩy lùi một cuộc tấn công tầm thấp. Họ được hỗ trợ bởi các kíp giám sát trên không, những người sẽ nhanh chóng cảnh báo kíp xe tăng về mối đe dọa đang đến gần.

Và thứ ba, bảo vệ xe tăng bằng máy bay đánh chặn UAV của chính chúng. Trực thăng sáu cánh "Baba Yaga" hạng nặng là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với xe tăng.

Đối phương đã trang bị cho chúng khả năng thả đạn pháo 152 mm, vốn rất dễ gây tổn thương cho bất kỳ dòng xe tăng nào bởi cả giáp tự chế lẫn giáp mái đều mỏng.

Tuy nhiên, những "máy bay ném bom" không người lái cồng kềnh này lại cực kỳ khó chịu với các máy bay không người lái FPV cơ động và nhanh nhẹn cố gắng đâm vào chúng. Hàng chục trực thăng sáu cánh của đối phương bị phá hủy theo cách này mỗi ngày trên chiến trường Ukraine.

Liệu các nhà thiết kế Leopard 2A8 có tính đến những sắc thái này không? Xét về kết quả, họ đã không làm vậy. Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) nâng cấp của Đức khác xa với thực tế chiến trường hiện đại.

Tất nhiên, nó là một vũ khí đáng gờm, hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong một cuộc đấu xe tăng với xe tăng Liên Xô hoặc thời Nga. Tuy nhiên, những cuộc đấu như vậy ngày nay rất hiếm.

"Tôi đã chỉ huy một trung đội xe tăng từ năm 2023, và chỉ mới một lần có cơ hội giao chiến trực tiếp với xe tăng Ukraine. Đó là một chiếc T-64", một sĩ quan trong đơn vị xe tăng thuộc nhóm Vostok, mật danh Dante, nhớ lại.

"Đúng vậy, chúng tôi đã giao chiến với Leopard, nhưng từ vị trí hỏa lực gián tiếp, trên cao. Chúng tôi tấn công các mục tiêu bị 'tấn công' bởi mìn hoặc bị máy bay không người lái làm tê liệt.

Bất kỳ xe tăng nào bị đóng băng tại chỗ đều là ngõ cụt. Nghĩa đen là bất cứ thứ gì cũng có thể bắn trúng nó. Và cả hệ thống phòng thủ chủ động (APS) của Israel lẫn lớp giáp chất lượng cao của Đức đều không thể cứu vãn được nó", viên sĩ quan này nói thêm.

Cuối cùng, cuộc chiến tại Ukraine một lần nữa chứng minh rằng một giải pháp đơn giản, sản xuất hàng loạt và không tốn kém sẽ hữu ích và hiệu quả hơn nhiều so với một giải pháp phức tạp, tốn kém.

Theo các nguồn tin công khai, một chiếc Leopard 2A8 sẽ ngốn của ngân sách quân sự Đức tới 30 triệu euro. Con số này đắt hơn nhiều so với bất kỳ xe tăng nào khác, thậm chí là máy bay chiến đấu Su-35S chẳng hạn.

Hơn nữa, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực "vàng" này vẫn dễ bị tổn thương trước các máy bay không người lái có giá vài nghìn đô la. Hơn nữa, chỉ 123 xe tăng là không đủ để quyết định kết quả của một cuộc xung đột nghiêm trọng hiện nay.