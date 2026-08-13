HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lệnh khám xét, khởi tố chủ doanh nghiệp vàng bạc Nguyễn Thị Thanh Nga SN 1967

Chi Chi
|

Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) là chủ Doanh nghiệp tư nhân TS hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.

Sáng 11/8/2026, VKSND khu vực 7 đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú tại xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), chủ Doanh nghiệp tư nhân TS về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.

Lệnh khám xét, khởi tố chủ doanh nghiệp vàng bạc Nguyễn Thị Thanh Nga SN 1967 - Ảnh 1.

Kiểm sát viên kiểm sát việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can. Ảnh: vksdaklak.gov.vn

Theo hồ sơ vụ án, Doanh nghiệp tư nhân TS, có địa chỉ tại xã M'Đrắk, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 16/5/1995. Ngành nghề kinh doanh chính và thực tế của Doanh nghiệp là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và mua bán bạc.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2024 và 2025, Nga đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho kế toán để ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn và kê khai thuế. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn hơn 431 triệu đồng, gồm thuế giá trị gia tăng hơn 154 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nga về tội "Trốn thuế" theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự. VKSND khu vực 7 đã kiểm sát, phê chuẩn các quyết định tố tụng theo quy định pháp luật.

Việc kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu của vụ án nhằm bảo đảm mọi hoạt động tố tụng đều được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tạm giữ hình sự cai thầu xây dụng Đỗ Duy Đức SN 1994
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

Phụ nữ

khám xét

khởi tố

doanh nghiệp vàng bạc

khởi tố chủ doanh nghiệp vàng bạc

kinh doanh vàng bạc

trốn thuế

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại