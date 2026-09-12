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Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, khởi tố Giám đốc Trình Thị Nguyệt SN 1973

Chi Chi
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Trình Thị Nguyệt lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng Bình Minh để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can Trình Thị Nguyệt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” sau khi xác định đối tượng lợi dụng danh nghĩa giám đốc doanh nghiệp để bán trái phép hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Trình Thị Nguyệt, sinh năm 1973, trú tại thành phố Hà Nội, lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng Bình Minh để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Mặc dù không có hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực tế, Nguyệt vẫn thực hiện việc bán hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, khởi tố Giám đốc Trình Thị Nguyệt SN 1973 - Ảnh 1.

Ảnh: CA Phú Thọ

Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, khởi tố Giám đốc Trình Thị Nguyệt SN 1973 - Ảnh 2.

Kiểm sát viên tham gia khám xét chỗ ở Trình Thị Nguyệt. Ảnh: CA Phú Thọ

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trình Thị Nguyệt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của Trình Thị Nguyệt để thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn; tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép để hợp thức hóa các giao dịch không phát sinh trên thực tế. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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