Lệnh bắt tạm giam Đặng Anh Khoa SN 2006 liên quan 139 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 139 tài khoản thanh toán với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Từ việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để hưởng lợi, các tài khoản có thể bị lợi dụng phục vụ hoạt động đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 139 tài khoản thanh toán với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 15/09/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa (SN 2006), trú tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, về tội “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (SN 1991), trú tại phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh và Ninh Văn Tú (SN 1994), trú tại phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Tăng Hoài Linh và Ninh Văn Tú đã liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5 triệu đến 9 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Sau đó, Linh và Tú bán thông tin các tài khoản này cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp các khoản tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược, với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cũng xác định Linh hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng và bán thông tin tài khoản. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có 10 bị hại tại tỉnh Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Đặng Anh Khoa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa

Để phục vụ việc sử dụng các tài khoản đã mua, theo kết quả điều tra, Tăng Hoài Linh còn hướng dẫn chủ tài khoản thực hiện một số thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định của pháp luật.