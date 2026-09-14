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Lệnh bắt, khám xét xét đối với Nguyễn Quang Hiến SN 1997

Trang Anh
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Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Quang Hiến, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác.

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 14/9/2026, cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Hiến (sinh năm 1997, trú tại xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn), để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin có dấu hiệu rao bán súng, đạn.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Vạn Linh đã tập trung xác minh, làm rõ chủ tài khoản cùng những thông tin có liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

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Công an thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Quang Hiến - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Ngày 11/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an xã Vạn Linh tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ của Nguyễn Quang Hiến 01 khẩu súng dạng ổ quay, 04 viên đạn cùng 02 vỏ đạn.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Quang Hiến, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Hiến về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

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Nguyễn Quang Hiến cùng khẩu súng và số đạn bị lực lượng Công an thu giữ - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tuyệt đối không mua bán, trao đổi, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép súng, đạn; không quảng cáo, môi giới hoặc tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện tài khoản, hội, nhóm hoặc cá nhân có dấu hiệu mua bán, trao đổi trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xử lý.

- Ảnh 3.

Ảnh tạo bởi AI

Bắt Nguyễn Công Thắng SN 1986
Lệnh bắt, khám xét xét đối với Nguyễn Quang Hiến SN 1997 - Ảnh 4.Kiểm tra căn hộ lúc 11 giờ, công an bắt Phạm Nguyễn Hồng Ch. SN 2002

Qua xác minh, Phạm Nguyễn Hồng Ch. hiện đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tags

Lạng Sơn

công an Lạng Sơn

vũ khí quân dụng

tàng trữ trái phép

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