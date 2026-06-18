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Lệnh bắt, khám xét với TikToker “Hà My” Nguyễn Thiên Hương

Trang Anh
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Cơ quan CSĐT xác định, lợi dụng mạng xã hội Tiktok, đối tượng Nguyễn Thiên Hương đã đăng tải 09 video clip trên tài khoản TikTok “Hà My” (@h.my3208).

Công an TP Hà Nội ngày 18/6/2026 cho biết, ngày 16/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thiên Hương (sinh năm 1982; trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, từ tháng 07/2025 đến tháng 11/2025, lợi dụng mạng xã hội Tiktok, đối tượng Nguyễn Thiên Hương đã đăng tải 09 video clip trên tài khoản tiktok “Hà My” (@h.my3208) với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Cán bộ Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thiên Hương - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được: Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thiên Hương về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2, Điều 331 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Cao SN 1965
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