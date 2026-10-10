Lệnh bắt, khám xét chỗ ở của Khưu Ngọc Vương SN 1996

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ, đồ vật nghi có liên quan đến hành vi phạm tội.

Công an tỉnh An Giang cho biết, ngày 09/10/2026, Công an xã Thoại Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Khưu Ngọc Vương (sinh năm 1986, ngụ ấp Tây Sơn, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 26/6/2026 tại xã Thoại Sơn, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý.

Trước đó, ngày 26/6/2026, qua tin báo của quần chúng nhân dân và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thoại Sơn phát hiện, bắt quả tang Lưu Minh Hiếu (sinh năm 1996, ngụ ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua làm việc, Hiếu và Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1990, ngụ ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Sơn) khai nhận số ma túy trên do Khưu Ngọc Vương bán để sử dụng nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện. Từ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để xử lý hành vi của Vương theo quy định pháp luật.

Đối tượng Khưu Ngọc Vương - Ảnh: Công an An Giang

Ngày 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, đồng thời ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Khưu Ngọc Vương về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 - An Giang phê chuẩn.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ, đồ vật nghi có liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.