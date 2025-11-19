Lên thăm nhà con gái, tôi để ý thấy nhiều món đồ của con rể rất kỳ quặc nên khuyên đừng mua nữa, phản ứng của con khiến tôi giật mình

Hôm ấy tôi lên thành phố thăm vợ chồng con gái và con rể, phần vì nhớ cháu ngoại, phần vì nghe con gái nói giọng mệt mỏi mấy hôm liền nên cũng sốt ruột. Căn chung cư hơn 60 mét vuông, sáng cuối tuần mà vẫn vang tiếng cãi nhau từ trong bếp.

Luân, con rể tôi, đứng trước tủ lạnh, đóng cửa mạnh đến mức tôi giật mình. Con rể bảo: “Em tiêu kiểu gì mà tháng nào cũng sạch trơn?”.

Hiền thì mặt đỏ bừng, đang rửa bát nhưng quay sang gắt: “Anh đừng nói như em hoang phí. Tiền nhà, tiền học của con, tiền ăn, tiền gửi xe… còn anh tháng nào cũng mua thực phẩm chức năng, rồi bột whey 3 triệu một hộp, ai chịu nổi?”.

Tôi đứng ở cửa phòng khách, không biết nên bước vào hay quay ra. Cháu ngoại ngồi ôm con gấu bông, lặng lẽ xem ti vi như không nghe thấy cảnh bố mẹ cãi nhau, trông đến là tội. Cái cảnh đó làm tôi thấy nghẹn trong ngực. Hai đứa vợ chồng trẻ, lương khá, nhà cửa ổn mà sao tháng nào cũng căng thẳng đến mức này.

Lúc ăn trưa, không khí vẫn căng thẳng dù có mặt tôi. Tôi nhìn con gái và con rể, bỗng hiểu được rằng, cuộc sống của các con đang rất bất ổn, tôi phải làm gì đó trước khi chúng xé nát cuộc hôn nhân này. Tôi âm thầm quan sát những gì đang diễn ra trong nhà con.

Ảnh minh họa

Nhà cửa gọn gàng nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Nhẩm tính một tháng, tiền học thêm, phí chung cư, điện nước, mạng, các sản phẩm thiết yếu như dầu gội, sữa tắm, giấy vệ sinh, nước giặt... của nhà con gái tôi hết 15 triệu, khoản này là cố định. Tiền ăn uống 10 triệu nữa, khoản này có thể xê dịch được nhưng gần đây thực phẩm đắt đỏ, 10 triệu cho gia đình 3 người cũng không phải quá nhiều nên khó cắt.

Song tôi để ý thấy đồ của con rể mới là kỳ quặc. Quần áo tập thể thao có một dãy treo trong tủ, có cái còn nguyên mác chưa cắt, đều là hàng 1-2 triệu/chiếc. Rồi giày tập cũng 4-5 đôi, các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung xếp thành kệ. Tôi xem giá tiền, nhẩm tính thì cũng cả chục triệu mỗi tháng.

Vậy đây chính là khoản phải cắt giảm đầu tiên nếu các con tôi có ý muốn tiết kiệm để lo cho tương lai sau này. Mỗi tháng, con rể chỉ cần bớt đi một hộp Whey Protein là đã tiết kiệm được 2-3 triệu, thực phẩm chức năng dành cho thể thao cũng có thể hạn chế, vì mấy loại này khá đắt đỏ.

Sau khi liệt kê ra một danh sách các loại có thể cắt, giảm, hạn chế thì tôi tính toán vợ chồng con gái cũng phải tiết kiệm được ít nhất là 8 triệu mỗi tháng. Song khi tôi đưa cho con rể xem thì con giãy nảy lên nói không được, con không thể bỏ các khoản bổ sung đó, con cần uống để có thể duy trì sức khỏe và thể trạng đi tập gym...

Tôi thật không hiểu, con tập cho khỏe mà sao vẫn phải uống nhiều loại vậy? Thế thì các con tiết kiệm kiểu gì khi mỗi tháng đã dành cả chục triệu cho sở thích này? Tôi nên khuyên con gái và con rể thế nào để các con học cách tiết kiệm từng bước để có tiền mà phòng thân đây?