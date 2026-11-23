Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lee Hyori thế này?

Sáng 23/11, tờ Newsen cho hay, nam diễn viên hài kiêm MC đình đám Shin Dong Yup vừa làm khách mời trên kênh YouTube của Ha Ji Won. Tại buổi trò chuyện, Shin Dong Yup đã đề cập đến những phân đoạn bị cắt bỏ trong khâu hậu kỳ và chưa từng lên sóng trong chương trình talk show Zzanbro do anh làm chủ xị. Nam danh hài cho biết, thông thường ekip sản xuất sẽ giữ lại gần như trọn vẹn nội dung, trừ trường hợp khách mời quá chén hoặc đích thân họ đề nghị lược bớt.

Tuy nhiên, theo lời Shin Dong Yup, tập đầu tiên có sự góp mặt của Lee Hyori lại là 1 ngoại lệ. Nam ngôi sao giải thích thêm: “Khách mời tập 1 của Zzanbro chính là Lee Hyori. Không biết có phải vì quá phấn khích hay không mà vào ngày hôm đó, cô ấy kể tuốt tuồn tuột đủ chuyện, nhưng có những chuyện không thể nào lên sóng được”.

“Khi đem so sánh tập có Lee Hyori xuất hiện với tập của tiền bối Lee Kyung Young, nếu bắt buộc phải công khai 1 trong 2 đoạn video chưa từng lên sóng thì tôi thà tung video của tiền bối Lee Kyung Young còn hơn”, Shin Dong Yup cho biết những chia sẻ của Lee Hyori trong lần tham gia ghi hình cho talk show Zzanbro còn táo bạo hơn nhiều so với nam diễn viên Lee Kyung Young. Được biết, phần ghi hình của Lee Kyung Young cho talk show Zzanbro cũng từng bị cắt bỏ thời lượng rất lớn. Khi đó Lee Kyung Young đã ngồi nhậu suốt 2 tiếng 30 phút với Shin Dong Yup, thế nhưng thời lượng video thực tế được đăng tải chỉ vỏn vẹn có 20 phút.

Shin Dong Yup khẳng định Lee Hyori đã bị cắt sóng trong talk show do anh làm chủ xị. Ảnh: Naver

Shin Dong Yup vừa dứt lời, Park Young Jin liền tranh thủ trêu chọc: “Chị Hyori rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì vậy trời?”.

Cuối video, Shin Dong Yup tỏ vẻ tiếc nuối vì phải cắt bỏ gần hết tập của Lee Hyori: “Có nhiều chuyện cực kỳ thú vị mà lại không sử dụng để phát sóng được nên tôi cũng thấy ấm ức lắm”. Đồng thời, nam danh hài họ Shin còn thẳng thắn nhận định rằng, nếu những chia sẻ của Lee Hyori được công khai đầy đủ thì chắc chắn sẽ ghi nhận lượt tương tác cực khủng chỉ trong thời gian ngắn.

Shin Dong Yup tiếc nuối vì tập phát sóng của Lee Hyori trong talk show Zzanbro đã bị cắt gần hết. Ảnh: Nate

Lee Hyori sinh năm 1979, được mệnh danh là “nữ hoàng Kpop” đời đầu và là “biểu tượng gợi cảm” bất biến của làng giải trí Hàn Quốc. Ra mắt vào năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L, cô nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao hạng A khi bắt đầu sự nghiệp solo với bản hit quốc dân 10 Minutes. Với thần thái sắc sảo, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và khả năng làm chủ sân khấu đầy mê hoặc, Lee Hyori chính là người định hình tiêu chuẩn vẻ đẹp “khỏe khoắn, tự do và phóng khoáng” cho phụ nữ Hàn Quốc thời bấy giờ.

Bên cạnh danh tiếng rực rỡ trong sự nghiệp, Lee Hyori còn được ngưỡng mộ bởi lối sống đầy cảm hứng và bản lĩnh. Sau thời kỳ đỉnh cao ở showbiz, cô lựa chọn cuộc sống bình lặng tại đảo Jeju cùng chồng là nhạc sĩ Lee Sang Soon, từ bỏ những hào nhoáng của giới thượng lưu để tìm về với thiên nhiên. Thông qua các chương trình thực tế như Hyori’s Homestay, nữ nghệ sĩ đã cho khán giả thấy hình ảnh Lee Hyori giản dị, rất khác với vẻ hào nhoáng trên sân khấu.