Lê Văn Thương đột ngột "biến mất" sau cuộc gọi lạ và hành trình lật tẩy tội ác kinh hoàng

Những ngày cuối năm 2025, khi dòng người hối hả ngược xuôi về quê đón Tết, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Bình Phước (Đồng Nai) lại bước vào một cuộc đấu trí đầy căng thẳng.

Từ một tin báo "tai nạn điện" đầy nghi vấn, một hành trình xuyên tỉnh dài hàng trăm cây số và cuộc đấu trí nghẹt thở đã phơi bày tội ác kinh hoàng của người chồng đối với người vợ đầu ấp tay gối.

Tin báo vụ tai nạn điện bất thường và hành trình hàng trăm cây số về đất Mũi

Ngày 9/2 ( tức 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trực ban Công an phường Bình Phước tiếp nhận thông tin từ anh L.M.A (SN 2006, quê Cà Mau) báo tin mẹ mình là bà Q.T.T (SN1980) bị "điện giật" trọng thương tại phòng trọ (tại khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước), hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện 175 (TP.HCM.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường lập tức chỉ đạo một tổ công tác xuống hiện trường. Tại căn phòng trọ nhỏ hẹp đã được dọn dẹp sơ sài vẫn còn vương vấn mùi khét và những vết máu chưa xóa sạch, các cán bộ Kỹ thuật hình sự phát hiện trong chiếc máy giặt ở góc nhà có một đoạn dây điện dài khoảng 2m đã bị tuốt bỏ lớp vỏ nhựa bảo vệ ở một đầu.

Hiện trường vụ việc và số dây điện tang vật trong căn phòng trọ.

Xác định đây không đơn thuần là một vụ tai nạn, Công an phường Bình Phước tiến hành xác minh, rà soát các mối quan hệ của chị Q.T.T và biết được thông tin: Người chồng là Lê Văn Thương (SN 1973), nhân chứng quan trọng nhất đột ngột "biến mất" khỏi bệnh viện sau khi nghe một cuộc điện thoại lạ.

Ngay sau đó, một tổ công tác của Công an phường được thành lập. Trong khi mọi gia đình đang chuẩn bị cho mâm cơm cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp, một tổ công tác của Công an phường Bình Phước nhận lệnh tức tốc lên đường.

Chặng đường hơn 400km từ Đồng Nai về đến đất mũi Cà Mau những ngày cuối năm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến.

"Anh em chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì trên xe. Mục tiêu duy nhất là phải tiếp cận đối tượng nhanh nhất có thể, tránh để đối tượng tiếp tục lẩn trốn vào các vùng rừng đước hiểm trở của Cà Mau" - một trinh sát trong tổ công tác kể lại.

Sáng ngày 10/2, tổ công tác đã phối hợp cùng Công an xã Khánh An mời Lê Văn Thương về trụ sở làm việc.

Lúc này, Thương vẫn giữ thái độ bình thản, liên tục than thở về việc vợ xui rủi bị tai nạn điện giật và che đậy bằng việc về quê để gom tiền lên lo chi phí chữa bệnh cho vợ. Ngay trong ngày, lệnh di lý Lê Văn Thương về phường Bình Phước đã được thực thi.

Vạch mặt kẻ thủ ác sau cuộc đấu trí căng thẳng

Tại trụ sở Công an phường Bình Phước, cuộc đấu trí với Lê Văn Thương diễn ra căng thẳng, đối tượng luôn tỏ ra "thật thà", "ngờ nghệch" nhưng tâm lý rất lì lợm. Suốt nhiều giờ đồng hồ, Thương chỉ lặp lại một kịch bản duy nhất: "Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu".

Đối tượng đã dùng sự đau khổ giả tạo để né tránh các câu hỏi xoáy sâu vào mâu thuẫn gia đình trước đó. Không khí trong phòng lấy lời khai vô cùng căng thẳng, có lúc rơi vào bế tắc khi đối tượng nhất quyết không nhận tội.

Nhận thấy đối tượng đang dùng "vỏ bọc" tình cảm để lấp liếm che giấu tội ác, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường đã trực tiếp vào làm việc với Lê Văn Thương.

Với kinh nghiệm dày dặn, những lập luận sắc bén và sự tác động về tâm lý, sau nhiều giờ đấu tranh, Thượng tá Nguyễn Đức Thành đã đánh gục "tâm lý lì lợm" của Lê Văn Thương. Sau một khoảng lặng dài, Thương cúi đầu và bắt đầu khai nhận toàn bộ tội lỗi.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường và Kiểm sát viên đấu tranh với đối tượng Lê Văn Thương.

Sát hại vợ để "không đi được đâu nữa"

Theo lời khai của Thương: Từ cuối năm 2025, do nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng, nên 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Thương muốn cả nhà bỏ việc làm công nhân về quê Cà Mau sinh sống hẳn. Nhưng chị Q.T.T không đồng ý và đòi ly hôn.

Sự tức giận âm ỉ lên đến đỉnh điểm vào rạng sáng ngày 8/2, trong khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại vợ để "không đi được đâu nữa".

Hắn lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện lưới 220V. Tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa tiến về phía người vợ đang còn say giấc với ý định chích điện thẳng vào vùng đầu và cổ vợ.

Tuy nhiên, Thương làm rơi sợi dây điện trúng vào vùng đầu và cổ của chị Q.T.T khiến chị bị điện giật.

Nghe có tiếng động lớn, L.M.A đang ngủ trên gác bật đèn sáng thì thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng có máu chảy ra nhiều nên L.M.A lấy xe mô tô chở ông Thương ngồi sau ôm chị Q.T.T đến bệnh viện để cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn. Khi nghe người quen gọi điện báo tin chị Q.T.T đã tỉnh và nói "Không phải điện giật mà bị đánh", Thương đã sợ hãi bỏ trốn về quê.

Đối tượng Lê Văn Thương tại Công an phường Bình Phước.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an phường Bình Phước đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng Lê Văn Thương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp của đạo đức và cách hành xử cực đoan trong quan hệ gia đình. Chỉ vì sự ích kỷ và những ghen tuông mù quáng, một gia đình êm ấm đã tan vỡ ngay ngưỡng cửa mùa xuân.

Đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Phước, Tết Bính Ngọ có lẽ đến muộn hơn. Nhưng với họ, việc đưa sự thật ra ánh sáng được xem là món quà Tết ý nghĩa nhất dành cho Nhân dân trong những ngày xuân. Rồi đây, công lý sẽ được thực thi, kẻ thủ ác chắc chắn sẽ phải trả giá trước pháp luật.