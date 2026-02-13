HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Lẹ sinh năm 2002

Duy Anh |

Rủ bạn gái nhí vào nhà nghỉ để… “tâm sự”, nam thanh niên đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Lẹ, sinh năm 2002, trú tại phường Xuân Đài, tỉnh Đăk Lăk để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Lẹ sinh năm 2002 - Ảnh 1.

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Lẹ (Ảnh: Công an Khánh Hoà).

Tại cơ quan Công an, Phạm Lẹ khai nhận do có quen biết qua mạng internet với một bé gái 13 tuổi trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 15/11/2025, nam thanh niên thuê nhà nghỉ và đưa bé gái vào nhà nghỉ, tại đây cả hai đã nhiều lần quan hệ với nhau.

Đến cuối tháng 12, người thân của bé gái phát hiện và tố giác đến Công an xã Vạn Thắng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

