Lễ tốt nghiệp VinUni 2026: 47 bác sĩ khóa đầu tiên nhận bằng, hơn 55% sinh viên nhận thư mời làm việc trước khi ra trường

Lễ tốt nghiệp VinUni 2026 ghi dấu nhiều cột mốc đáng nhớ.

Sáng 27/6, Trường Đại học VinUni tổ chức Lễ tốt nghiệp Tân khoa 2026 với chủ đề "Born in Vietnam. Built for the World" (Từ Việt Nam - Vì thế giới). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng tại Nhà hát VinUni, với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, phụ huynh, giảng viên cùng các đối tác trong và ngoài nước.

Năm nay, VinUni có 200 sinh viên tốt nghiệp, gồm 88 sinh viên Viện Kinh doanh Quản trị, 57 sinh viên Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính và 55 sinh viên Viện Khoa học Sức khỏe. Đặc biệt, lễ tốt nghiệp năm nay đánh dấu sự ra trường của 47 bác sĩ khóa đầu tiên - thế hệ đầu tiên hoàn thành chương trình Y khoa chuẩn quốc tế của VinUni, trở thành dấu mốc quan trọng sau 6 năm thành lập trường.

Sáng 26/7, Lễ tốt nghiệp Tân khoa VinUni 2026 đã diễn ra với chủ đề "Born in Vietnam. Built for the World"

Dấu mốc lịch sử với 47 bác sĩ đầu tiên của VinUni

Điểm nhấn lớn nhất của lễ tốt nghiệp năm nay là sự xuất hiện của 47 bác sĩ đầu tiên của VinUni - thế hệ đầu tiên hoàn thành chương trình đào tạo Y khoa được xây dựng theo chuẩn quốc tế. Theo nhà trường, chương trình được đồng thiết kế và xác thực bởi Đại học Pennsylvania (Mỹ) ngay từ những ngày đầu thành lập trường, với định hướng đào tạo những bác sĩ vừa giỏi lâm sàng, vừa có năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

Nhiều tân khoa đã đạt chứng chỉ USMLE của Hoa Kỳ ngay khi còn là sinh viên, mở ra cơ hội tiếp tục đào tạo và thực hành y khoa tại môi trường quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, các bác sĩ trẻ cũng sẽ có cơ hội tiếp tục theo học các chương trình bác sĩ nội trú do VinUni và hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec phát triển theo định hướng chuẩn ACGME-I của Hoa Kỳ ở nhiều chuyên ngành.

Lễ tốt nghiệp năm nay có sự tham gia 55 sinh viên ngành Khoa học Sức khoẻ

Đáng chú ý, trong đó bao gồm 47 Bác sỹ Tân khoa đầu tiên của VinUni kể từ khi thành lập đến nay

Họ là những tốt nghiệp từ chương trình Y khoa chuẩn quốc tế

Chưa nhận bằng, hơn một nửa sinh viên đã có việc làm

Bên cạnh cột mốc của ngành Y, khóa tốt nghiệp 2026 cũng ghi nhận nhiều con số đáng chú ý về cơ hội nghề nghiệp. Theo thống kê, hơn 55% sinh viên đã nhận được thư mời làm việc trước khi tốt nghiệp tại nhiều doanh nghiệp lớn như SAP, IBM, Amazon, TikTok, Shopee, PwC, Boston Consulting Group (BCG), VNG, FPT Software và Unilever.

Nhiều tân kỹ sư của Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính cũng đã gia nhập các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup như VinFast, VinMotion, VinDynamics hay VinSOC.

Lễ tốt nghiệp VinUni 2026 ghi nhận nhiều con số ấn tượng

Trong khi đó, đối với các ngành ngoài khối Y khoa, 23% sinh viên đã nhận được thư mời học thạc sĩ từ nhiều trường đại học hàng đầu thế giới như University of Pennsylvania, Cornell University, NTU, UIUC, Peking University, ANU và University of Queensland.

Theo lãnh đạo VinUni, những kết quả này đến từ quá trình kết hợp giữa học thuật, nghiên cứu, thực tập doanh nghiệp và trải nghiệm quốc tế xuyên suốt thời gian học tập.

Thế hệ "Future Makers" mang khát vọng từ Việt Nam ra thế giới

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng Trường VinUni gọi khóa tốt nghiệp 2026 là thế hệ "Future Makers" - những người không chỉ thích ứng với tương lai mà sẽ trực tiếp góp phần kiến tạo tương lai.

TS Lê Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng Trường VinUni phát biểu tại lễ tốt nghiệp

TS Lê Mai Lan cho biết đây là một trong những khóa sinh viên có mức độ quốc tế hóa cao nhất của trường. Hơn 50% sinh viên từng tham gia các chương trình trao đổi quốc tế, gần 30% có học kỳ học tập ở nước ngoài và nhiều người từng học tập, nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Không chỉ có trải nghiệm quốc tế, khóa 2026 còn được đánh giá là thế hệ giàu tinh thần nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Trong năm học vừa qua, hơn 500 sinh viên VinUni tham gia các dự án nghiên cứu về AI, khoa học dữ liệu, công nghệ xanh, năng lượng mới, vật liệu mới, y sinh và sức khỏe cộng đồng. Nhiều nhóm đã có bài báo quốc tế, sản phẩm nghiên cứu và giải pháp ứng dụng ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

TS Lê Mai Lan cũng nhắn nhủ các tân khoa rằng tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho một hành trình mới: "Hôm nay là ngày cuối cùng các em tới VinUni với tư cách là sinh viên và cũng là ngày đầu tiên các em trở về với tư cách là cựu sinh viên". Bà kỳ vọng thế hệ "Future Makers" sẽ tiếp tục mang tri thức, khát vọng và tinh thần dám nghĩ lớn đến những nơi cần mình nhất, đúng với chủ đề của lễ tốt nghiệp năm nay: "Born in Vietnam. Built for the World" - "Từ Việt Nam, vì thế giới, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo tương lai".

Khép lại buổi lễ, phần phát biểu của đại diện sinh viên Hoàng Trần Tùng Nhân - tân khoa Viện Khoa học Sức khỏe, đồng thời là một trong những sinh viên khóa đầu tiên của VinUni - cũng để lại nhiều cảm xúc.

Nhân kể lại trải nghiệm trong kỳ thực hành lâm sàng năm thứ tư, khi gặp một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Điều khiến nam sinh nhớ nhất không phải sự tuyệt vọng, mà là câu nói bình thản của người bệnh: "Sống thêm một năm hay mười năm thì cũng đâu khác nhau quá nhiều. Điều quan trọng là ngay lúc này, tôi vẫn còn sống và vẫn đang ở đây".

Hoàng Trần Tùng Nhân - tân khoa Viện Khoa học Sức khỏe đại diện sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp

Từ câu chuyện đó, Nhân chia sẻ rằng bản thân nhận ra con người không nên chờ đến khi mọi thứ trở nên chắc chắn mới dám bước đi bước đầu tiên. Nam sinh cũng nhắn nhủ các tân khoa đừng quá lo lắng về việc so sánh bản thân với người khác, mà hãy tự hỏi liệu mình có đang trở thành con người từng mơ ước hay không.

Khép lại bài phát biểu, nam sinh để lại câu nói nhận được nhiều tràng pháo tay nhất hội trường: "Tôi thà làm ngọc vỡ, còn hơn làm ngói lành".

Trong không khí của lễ tốt nghiệp, câu nói ấy cũng phần nào thể hiện tinh thần mà VinUni gửi gắm tới thế hệ Future Makers - dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám theo đuổi điều mình tin tưởng và sẵn sàng mang tri thức từ Việt Nam để tạo nên những giá trị mới cho thế giới!