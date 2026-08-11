Lê Phương Anh thi đấu Pickleball: Không được giải thưởng, nhưng lập tức giật giải trong lòng người hâm mộ

Hot girl Lê Phương Anh luôn biết cách trở thành tâm điểm chú ý.

Hot girl Lê Phương Anh tỏa sáng trên sân Pickleball

Những năm gần đây, Pickleball đang ngày càng trở thành một bộ môn thể thao được yêu thích, không chỉ bởi tính giải trí, dễ tiếp cận mà còn bởi sự xuất hiện của đông đảo người nổi tiếng, hot girl và các gương mặt đình đám trên mạng xã hội. Mỗi khi những bóng hồng xuất hiện trên sân, sự chú ý của cộng đồng mạng lại nhanh chóng được đổ dồn vào cả khả năng thi đấu lẫn diện mạo của họ.

Mới đây, hot girl Lê Phương Anh cũng khiến mạng xã hội chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong một giải đấu Pickleball. Thay vì chỉ xuất hiện với những bộ ảnh đời thường quen thuộc, cô nàng lần này trực tiếp bước lên sân, khoác trên mình trang phục thể thao và tham gia tranh tài.

Trong bài đăng, Lê Phương Anh khá khiêm tốn khi chia sẻ rằng bản thân chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Cô nàng còn hài hước nhắc tới việc dù đã tham gia thi đấu nhưng vẫn chưa thể "nằm mơ" đến những thành tích cao, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã động viên mình. Có lẽ xét trên phương diện thành tích, đây chưa phải một giải đấu thực sự trọn vẹn với Lê Phương Anh. Thế nhưng nếu có một "giải thưởng" khác mà cô nàng chắc chắn đã giành được, đó chính là tình cảm của cộng đồng mạng.

Trên sân Pickleball, Lê Phương Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào. Cô diện bộ trang phục thi đấu màu cam nổi bật gồm áo croptop ôm dáng kết hợp cùng chân váy thể thao đồng màu. Thiết kế này vừa tạo cảm giác năng động, khỏe khoắn, vừa giúp tôn lên vóc dáng cân đối của hot girl.

Điểm đáng chú ý là dù đang ở trong một hoạt động thể thao, Lê Phương Anh vẫn giữ được thần thái khá tự tin trước ống kính. Từ những khoảnh khắc cầm vợt, tạo dáng bên sân cho tới những bức hình chụp cùng bạn bè, cô nàng đều cho thấy hình ảnh vừa năng động vừa nữ tính.

CĐM khen ngợi hết lời cô nàng hot girl

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Phần lớn cư dân mạng dường như không quá quan tâm tới việc Lê Phương Anh có giành được giải thưởng hay không, mà tập trung nhiều hơn vào diện mạo nổi bật của cô nàng.

Bên dưới bài đăng, không ít người dành những lời khen trực tiếp cho nhan sắc của hot girl. Có người gọi cô là "idol", người khác lại xuýt xoa trước vẻ ngoài xinh đẹp và để lại hàng loạt biểu tượng trái tim. Thậm chí, một số cư dân mạng còn hài hước mong muốn được "add" Facebook của cô nàng sau khi xem loạt hình ảnh.

Những phản ứng này cho thấy sức hút của Lê Phương Anh vẫn rất đáng chú ý mỗi khi cô xuất hiện trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc lựa chọn Pickleball làm hoạt động mới càng giúp hình ảnh của hot girl trở nên năng động và gần gũi hơn.

Dù chưa có được thành tích như mong muốn, Lê Phương Anh rõ ràng vẫn có thể tự hào khi nhận về một "chiếc cúp" đặc biệt: sự yêu mến từ người hâm mộ. Với diện mạo nổi bật cùng tinh thần dám thử sức, cô nàng đang cho thấy rằng đôi khi trên sân thể thao, chiến thắng không chỉ được đo bằng điểm số.