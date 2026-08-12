Lễ hỏa táng nam ca sĩ 8X tử vong dưới sông: Bạn gái ôm chặt di ảnh, mẹ già khóc không ngừng cùng dàn sao đau xót tiễn đưa

Lễ hỏa táng nam ca sĩ SN 1980 này diễn ra trong bầu không khí tang thương, khiến công chúng không khỏi đau lòng.

Sự ra đi của Tae (Thaman Taephan) - thành viên nhóm nhạc Dragon 5 - ở tuổi 46 đã khiến gia đình, bạn bè và những người yêu mến anh vô cùng đau buồn. Thi thể của cố nghệ sĩ được cơ quan chức năng tìm thấy trên sông Chao Phraya, đoạn cầu Rama 7 vào chiều 7/8. Trước đó, Tae được thông báo mất liên lạc, không rõ tung tích sau khi rời nhà để đi đạp xe vào lúc 4h sáng 6/8. Bạn gái anh đã báo cảnh sát để được hỗ trợ tìm kiếm. Đến hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa công bố nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết đột ngột của Tae Dragon Five.

Chiều 11/8, lễ hỏa táng Tae Dragon Five đã diễn ra trong không khí trầm lắng và xúc động tại chùa Bua Khwan. Đông đảo nghệ sĩ, bạn bè đã có mặt từ sớm để tiễn đưa nam ca sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giây phút cuối, các ca sĩ Vespa, Sutter và Andy Khemphimuk đã mở ca khúc mang tên Anh Vẫn Ở Đây để bày tỏ sự trân trọng đối với người đồng nghiệp quá cố. Đây là bài hát do Vespa sáng tác dành riêng cho Tae. Thế nhưng, ngay khi lời bài hát vừa phát lên, mẹ của Tae Dragon Five đã bật khóc nức nở. Vì quá đau lòng, bà phải đề nghị mọi người tắt nhạc. Khoảnh khắc ấy khiến không khí tại tang lễ càng trở nên bi thương.

Ca sĩ Tae nhóm Dragon 5 (Thái Lan) qua đời ở tuổi 46. Anh mất tích và tử vong sau khi đi đạp xe. Ảnh: Thairath.

Các nghệ sĩ trong showbiz Thái Lan liên tục động viên, an ủi mẹ Tae Dragon Five trước mất mát lớn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ảnh: Thairath.

Giây phút linh cữu Tae Dragon Five được đưa đi, hình ảnh bạn gái anh ôm chặt di ảnh, mẹ già liên tục dùng giấy lau nước mắt và cần có người dìu bước khiến công chúng vô cùng xót xa. Đồng đội và các nghệ sĩ hàng đầu xứ chùa Vàng cũng có mặt để tiễn biệt người đồng nghiệp đáng quý. Ai cũng không giấu được sự buồn bã, đôi mắt đỏ hoe vì đau buồn.

Linh cữu Tae Dragon Five được đưa đi hỏa táng vào chiều 11/8. Ảnh: Thairath.

Bạn gái Tae Dragon Five ôm di ảnh người yêu và cố gắng kìm nén cảm xúc nghẹn ngào, đau thương. Ảnh: Thairath.

Mẹ cố ca sĩ khóc không ngừng. Do tuổi cao sức yếu, lại quá đau xót trước khoảnh khắc tiễn đưa con trai nên mẹ Tae Dragon Five phải có người dìu để di chuyển. Ảnh: Thairath.

Bạn bè, đồng nghiệp cũng không giấu được xúc động, đau buồn. Ảnh: Thairath.

Tae (Thaman Taepano), sinh năm 1980. Anh bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí bằng công việc hậu trường, người mẫu quảng cáo và sau đó là ca sĩ - diễn viên. Thời kỳ hoàng kim sự nghiệp của Tae là với Dragon 5 - ban nhạc nam thần tượng nổi tiếng Thái Lan, ra mắt vào năm 1999, gồm 5 thành viên.

Dragon 5 sở hữu nhiều bản hit đình đám có ảnh hưởng sâu rộng tại Thái Lan trong những năm 2000 như NON-STOP, Stop Deceiving Yourself, You've Got the Wrong Person... Vài năm trở lại đây, khi Dragon 5 ít đi các hoạt động nhóm, Tae chuyển sang làm người dẫn chương trình thiếu nhi trên kênh Channel 3 Family, điều hành kênh YouTube dành cho trẻ em - gia đình có tên VROD, và mở một tiệm cắt tóc nam mang tên VROD The Cut.

Nguồn: Thairath