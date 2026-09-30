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Lê Dương Bảo Lâm bị nhân viên an ninh Hàn Quốc nhắc nhở ở công viên

Liên Hoa
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Lê Dương Bảo Lâm phải dừng ngay hành động này giữa nơi công cộng.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải đoạn clip ghi lại một tình huống dở khóc dở cười trong chuyến đi Hàn Quốc. Trong video, nam diễn viên mặc áo khoác trùm kín đầu, ngồi trên một băng ghế tại khu vực có nhiều người qua lại và vô tư hát.

Lê Dương Bảo Lâm còn hát bằng tiếng Hàn với âm lượng khá lớn. Một lúc sau, một nhân viên an ninh tại khu vực tiến đến và ra hiệu yêu cầu nam diễn viên ngừng hát lớn.

Ban đầu Lê Dương Bảo Lâm dường như không nhận ra nhân viên an ninh đang đứng phía sau. Chỉ đến khi được nhắc nhở, nam diễn viên mới quay lại, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

Đăng tải đoạn clip lên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm hài hước viết: "Xui ghê... xém bị bắt... Ủa bên Hàn Quốc người ta ko cho hát ngoài đường hả".

Lê Dương Bảo Lâm bị nhân viên an ninh ở Hàn nhắc nhở

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người theo dõi Lê Dương Bảo Lâm cho rằng đây chỉ là một tình huống hài hước trong chuyến du lịch, đúng với hình ảnh năng lượng và thường xuyên tạo nội dung của nam diễn viên.

Lê Dương Bảo Lâm vốn được biết đến là nghệ sĩ có tính cách hoạt náo, thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc đời thường để chia sẻ với khán giả. Mỗi khi xuất hiện ở một địa điểm mới, anh cũng thường tạo ra nhiều nội dung mang màu sắc riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận thích thú, một số khán giả cho rằng nam diễn viên nên tiết chế hơn khi du lịch tại nước ngoài, đồng thời tìm hiểu trước những quy định và văn hóa ứng xử tại địa phương. Việc hát lớn ở nơi công cộng có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh và khiến nghệ sĩ rơi vào những tình huống không mong muốn.

- Ảnh 1.

Lê Dương Bảo Lâm ngay lập tức ngưng hát, xin lỗi sau khi bị nhân viên an ninh khu vực nhắc nhở

Lê Dương Bảo Lâm vốn được biết đến là một diễn viên hài có tính cách năng động, hoạt náo và luôn mang nguồn năng lượng dồi dào mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, chính sự nhiệt tình đôi khi thiếu tiết chế cũng khiến nam diễn viên nhiều lần nhận về ý kiến trái chiều, bị một bộ phận khán giả nhận xét là ồn ào, lố lăng hoặc có những màn thể hiện quá mức cần thiết.

Năm 2024, Lê Dương Bảo Lâm từng đối diện không ít áp lực dư luận sau loạt khoảnh khắc bón cơm cho Võ Tấn Phát trên sóng livestream, bị khán giả cho là phản cảm, lố lăng. Trước những tranh luận kéo dài, nam diễn viên đã lên tiếng: "Xin lỗi cộng đồng mạng vì làm mọi người khó chịu. Riêng Phát, tôi chuộc lỗi bằng cách dự án TVC và livestream nào đều mong muốn Phát. Có Phát tôi mới nhận mà không Phát tôi cũng nhận luôn. Mọi người yên tâm tôi rất thương Phát. Dự án nào tôi cũng yêu cầu có Phát bên cạnh. Cảm ơn những lời góp ý của mọi người".

Sau khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm, hình ảnh của Lê Dương Bảo Lâm dần có nhiều thay đổi trong mắt khán giả. Nam diễn viên phát huy khả năng tạo không khí, mang đến nhiều tình huống hài hước nhưng được nhận xét là tiết chế hơn trong cách thể hiện. Không ít người cho rằng Lê Dương Bảo Lâm vẫn giữ được sự năng lượng vốn có nhưng đã biết điểm dừng, hạn chế những khoảnh khắc khiến người xem cảm thấy khó chịu như trước.

- Ảnh 2.

Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng là diễn viên nhiều năng lượng, nhưng đôi khi đó cũng là nguyên nhân khiến nam diễn viên rơi vào tranh cãi

Ảnh: FBNV

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Tags

Lê Dương Bảo Lâm

Hàn Quốc

diễn viên

an ninh

du lịch

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