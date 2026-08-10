Lấy sách vở học lại cách cách phổ thơ thành nhạc, mỹ nhân đẹp chấp 10 Hoa hậu cất giọng biết ngay huyền thoại

Không ai nghĩ những câu thơ quen thuộc lại có ngày được biến hóa vào bài hát như thế này.

Mới đây, tiết mục Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi của Bùi Lan Hương, Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và MisThy bất ngờ được bàn tán và chú ý trở lại sau nhiều tiết mục trong chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng gây tranh cãi về chất lượng âm nhạc cũng như cách đưa văn hóa vào âm nhạc hiện đại.

Bài viết về tiết mục Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi đang nhận được lượng tương tác cao trên mạng xã hội

Một bài viết trên Threads với nội dung: “Nghe xong quả tụng kinh phải mở vội con tướng ‘Cảnh khuya’ lên rửa tai. Để Đức Mẹ cho mí cưng biết thế nào là ‘X-part dân gian’” nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn chỉ sau vài giờ đăng tải. Từ đó, Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi cũng được nhiều khán giả nhắc lại, đặc biệt là phần lời mới mang màu sắc dân gian do Bùi Lan Hương thể hiện.

Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi là tiết mục do Bùi Lan Hương, Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và MisThy trình diễn tại Công diễn 5 của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Bản gốc của ca khúc do Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà sáng tác, do Bích Phương thể hiện và vốn đã được nhiều khán giả yêu thích.

Tiết mục Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi

Đến với chương trình, trong chủ đề World Music, ca khúc được làm mới với bản phối mang âm hưởng dân gian, nổi bật bởi tiếng đàn hạc và phần lời mới lấy cảm hứng từ bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương. Sự kết hợp giữa một ca khúc pop quen thuộc với chất liệu văn học và âm nhạc truyền thống đã tạo nên màu sắc riêng cho tiết mục, đặc biệt ở phần X-part do Bùi Lan Hương thể hiện.

Đặc biệt, phần lời mới lấy cảm hứng từ Tự tình II của Hồ Xuân Hương nhanh chóng trở thành chi tiết được nhắc đến nhiều nhất khi tiết mục lên sóng. Những câu thơ quen thuộc như “Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn”, “Trơ cái hồng nhan với nước non” được đưa vào bài hát theo một cách khá lạ tai, vừa giữ được tinh thần của nguyên tác vừa hòa vào màu nhạc hiện đại.

Giọng hát của Bùi Lan Hương mới là thứ khiến các câu hát viral trên khắp mạng xã hội

Nhưng sức hút của đoạn này không chỉ nằm ở phần lời. Giọng hát của Bùi Lan Hương mới là thứ khiến những câu thơ vốn quen thuộc trở nên khác hẳn khi xuất hiện trên sân khấu và nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Cô hát chậm, nhả chữ rõ, kéo dài những âm cuối và giữ màu giọng ma mị đặc trưng, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa có chút ám ảnh. Thời điểm tiết mục phát sóng, phần X-part của Bùi Lan Hương cũng nhận được nhiều lời khen nhờ cách cô xử lý chất liệu dân gian mà không làm mất đi cá tính riêng.

Bùi Lan Hương sở hữu nền tảng thanh nhạc vững chắc

Để đoạn X-part tạo được hiệu ứng như vậy, giọng hát là lợi thế lớn của Bùi Lan Hương. Nữ ca sĩ được biết đến với chất giọng trầm, dày, ấm và ma mị, thường nhả chữ chậm, lơi nhịp và kéo dài âm cuối. Cách hát này tạo nên màu sắc riêng cho những ca khúc mang không khí huyền ảo, u tối như Bùa Mê, Ngày Chưa Giông Bão hay Mặt Trăng. Đây cũng là một trong những lý do Bùi Lan Hương được gắn với danh xưng “nữ hoàng Dream Pop” của Vpop.

Bùi Lan Hương từng đỗ thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp á khoa chuyên ngành Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ít ai biết, phía sau cách hát tưởng như nhẹ và bay bổng ấy là nền tảng thanh nhạc khá vững. Bùi Lan Hương từng đỗ thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp á khoa chuyên ngành Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2014. Sau đó, cô sang Singapore theo học Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại LASALLE College of the Arts. Kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo từ Opera kết hợp với ảnh hưởng của Jazz giúp nữ ca sĩ có nhiều cách xử lý khác nhau, từ những đoạn hát cần độ chắc, vang đến cách hát lơi, mỏng và giàu cảm xúc.

Bùi Lan Hương được khán giả gọi với biệt danh "tiên tóc" với cách hát gần như không thấy khẩu hình miệng quá nhiều.

Một điểm khác khiến cách hát của Bùi Lan Hương dễ nhận ra là khả năng kiểm soát hơi và khẩu hình. Cô thường không cần mở khẩu hình quá lớn nhưng vẫn tạo được âm thanh dày, rõ và có độ vang. Trên sân khấu, sự tương phản giữa cách thể hiện khá nhẹ nhàng và âm thanh phát ra đầy đặn đôi khi khiến khán giả thích thú, thậm chí có người đùa rằng cô “hát bằng tóc” vì gần như không thấy khẩu hình thay đổi quá nhiều.

Trong sự nghiệp, Bùi Lan Hương sở hữu loạt ca khúc gắn với màu giọng ma mị đặc trưng như Ngày Chưa Giông Bão, Bùa Mê, Mặt Trăng, Sự Thật Vỡ Đôi hay Kiều Mệnh Khúc.

Trong sự nghiệp, Bùi Lan Hương sở hữu loạt ca khúc gắn với màu giọng ma mị đặc trưng như Ngày Chưa Giông Bão, Bùa Mê, Mặt Trăng, Sự Thật Vỡ Đôi hay Kiều Mệnh Khúc. Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô còn tự sáng tác và sớm cho thấy khả năng xây dựng màu nhạc riêng. Những sáng tác như Mâu Thuẫn và Bùa Mê với giai điệu nhẹ nhàng và cách xử lý phù hợp với chất giọng đặc trưng. Chính sự kết hợp giữa khả năng sáng tác, nền tảng thanh nhạc và màu giọng riêng đã tạo nên hình ảnh Bùi Lan Hương khác biệt trong Vpop.

Sau gần 2 năm lên sóng, phần lời mới của Bùi Lan Hương trongTừ Chối Nhẹ Nhàng Thôi được đánh giá cao và vẫn được nhắc lại

Chính nền tảng này cũng lý giải vì sao phần lời mới của Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi được đánh giá cao và vẫn được nhắc lại dù tiết mục đã lên sóng gần 2 năm. Hiệu ứng từ sân khấu cũng góp phần giúp tên tuổi Bùi Lan Hương được phủ sóng rộng rãi hơn trong thời gian sau đó. Cùng với nhan sắc ngày càng thăng hạng, thường được khán giả ví von là “đẹp chấp 10 Hoa hậu”, nữ ca sĩ liên tục trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Ảnh: FBNV