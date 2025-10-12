Lấy đất từ Ford, BYD rót hơn 25.000 tỷ đồng xây dựng “siêu nhà máy” tại quốc gia BRICS sát Mỹ, dự kiến công suất hơn 300.000 xe điện/năm

Theo SCMP, tập đoàn ô tô điện số 1 Trung Quốc BYD đã chính thức khánh thành khu phức hợp sản xuất mới tại Camaçari thuộc bang Bahia, Brazil vào hôm 9/10, đánh dấu khoản đầu tư công nghiệp lớn nhất vào nước này kể từ sau đại dịch.

Nhà máy được đầu tư 978 triệu USD (tương đương 25.760 tỷ đồng), xây dựng hoàn toàn mới trên khu đất từng thuộc sở hữu của Ford, củng cố vị thế của BYD như một thế lực hàng đầu trên thị trường xe điện đang tăng tốc tại Mỹ Latinh.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, phó Tổng thống Geraldo Alckmin, Chủ tịch Wang Chuanfu cùng nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Brazil đã có mặt tại lễ khánh thành diễn ra lúc 11h30 sáng.

Nhà máy dự kiến sản xuất 150.000 xe điện và xe hybrid mỗi năm, có thể tăng gấp đôi công suất lên 300.000 xe trong giai đoạn hai – qua đó trở thành tổ hợp công nghiệp lớn nhất của BYD ngoài châu Á.

Tọa lạc trên khu đất rộng 4,6 triệu m2, công trình gồm 3 mảng hoạt động chính: sản xuất xe điện và xe hybrid sạc điện, khung gầm xe tải và xe buýt, cùng dây chuyền xử lý vật liệu pin gồm lithium và sắt photphat.

Giai đoạn đầu, nhà máy sẽ lắp ráp xe theo hình thức SKD (bán rời linh kiện) trước khi tiến tới sản xuất hoàn thiện trong nước - bao gồm dập, hàn và sơn - bắt đầu từ năm 2026.

BYD đã tuyển 350 nhân sự và dự kiến đạt 2.000 người trong vài tuần tới. Khi vận hành toàn bộ, khu phức hợp này có thể tạo ra tới 20.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, theo ước tính của chính phủ.

“Đây là cú hích lớn cho nền kinh tế, thương mại, việc làm và thu nhập, đồng thời khẳng định vai trò của Brazil trong phát triển công nghệ toàn cầu”, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Rui Costa phát biểu.

Trong lễ khánh thành, BYD cũng ra mắt mẫu xe hybrid sạc ngoài linh hoạt nhiên liệu đầu tiên trên thế giới, được các kỹ sư Brazil và Trung Quốc phát triển chung, có thể chạy bằng bất kỳ hỗn hợp ethanol và xăng nào.

Công trình được khởi công từ tháng 3/2024, với 1 trong 26 hạng mục nhà máy đã đi vào hoạt động. Dự án đã đạt chứng nhận I-REC, đảm bảo 100% điện năng sử dụng đến từ nguồn tái tạo, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp của Brazil.

Dự án Bahia giúp BYD củng cố vị thế là nhà sản xuất xe điện và xe hybrid lớn nhất thế giới, đồng thời mở rộng hiện diện hơn một thập kỷ tại Brazil - nơi hãng đã có nhà máy ở Campinas (bang São Paulo) và Manaus (bang Amazonas).

Sự tăng trưởng của BYD tại Brazil được xem là đáng kinh ngạc. Kể từ khi gia nhập thị trường xe du lịch vào năm 2022, công ty đã bán được hơn 170.000 xe điện, bao gồm cả xe thuần điện và xe hybrid cắm điện, hiện đang thống trị phân khúc xe điện với 74,4% tổng doanh số, theo dữ liệu của ngành.

Hãng này cũng đã vươn lên vị trí thứ 7 trên thị trường ô tô toàn quốc, vượt qua các thương hiệu lâu đời như Honda và chiếm hơn 5,5% tổng doanh số bán xe du lịch.