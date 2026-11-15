Lấy chồng 4 năm, cô gái bật khóc vì “bốc trúng sít-rịt”: Sao lại có bố mẹ chồng thương con dâu đến mức này!

Một gia đình có điều kiện chưa chắc đã đem lại hạnh phúc, nhưng một gia đình biết đối xử tử tế với nhau chắc chắn là điều đáng quý.

Có những người phụ nữ sau khi kết hôn phải học cách thích nghi với gia đình chồng, nhưng cũng có người lại may mắn đến mức sau nhiều năm vẫn chưa phải rửa một chiếc bát hay giặt một bộ quần áo. Một tâm sự đang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú bởi câu chuyện về nàng dâu được bố mẹ chồng yêu thương, chăm sóc chẳng khác nào con gái trong nhà.

Người phụ nữ hài hước gọi mình là người “bốc trúng sít-rịt” khi lấy chồng, bởi sau 4 năm kết hôn, điều khiến cô xúc động nhất không phải điều kiện kinh tế của nhà chồng mà là cách bố mẹ chồng đối xử với mình.

4 năm làm dâu, chưa từng phải rửa bát, lau nhà hay giặt quần áo

Nàng dâu chia sẻ: “Lấy chồng xong, khóc sưng mắt vì bốc trúng sí-rịt vào ngay một nhà mà bố mẹ chồng quá tử tế, thương yêu con dâu còn hơn con ruột.

Mẹ chồng khiến nhiều người vào "xin vía"

Bố mẹ cho hai vợ chồng ở riêng trong Sài Gòn để gần nhà ngoại. Nhiều khi nhớ bố mẹ chồng muốn khóc. Lấy chồng năm thứ 4 rồi mà chưa bao giờ phải thò tay rửa cái bát, lau cái nhà hoặc giặt quần áo. Nếu bố mẹ bận thì sẽ kêu chồng làm chứ con dâu xin làm thì không cho.

Nhà chồng có điều kiện và gia giáo hơn nhà mình rất nhiều, nhưng bố mẹ chưa bao giờ coi thường mà còn ra sức yêu thương con dâu”.

Cô gái còn chia sẻ đoạn tin nhắn gửi bố mẹ chồng, trong đó bày tỏ lòng biết ơn vì được ông bà yêu thương, đón tiếp chu đáo, nấu những bữa cơm ngon và thậm chí giúp giặt giũ quần áo cho hai vợ chồng.

Cô viết: “Con cảm ơn bố mẹ yêu thương chu đáo, lo lắng hết mọi thứ cho gia đình con. Con biết ơn bố mẹ rất nhiều, đặc biệt là mẹ ạ. Con thật may mắn khi có bố mẹ trong cuộc đời này”.

Đáp lại, mẹ chồng chỉ nhắn một câu ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Mẹ thương và nhớ các con nhiều lắm”.

Câu chuyện nhận được nhiều sự đồng cảm bởi trong suy nghĩ của không ít người, lấy chồng không chỉ là bước vào một cuộc hôn nhân mà còn là bắt đầu mối quan hệ với một gia đình mới. Có người may mắn được yêu thương, nhưng cũng có người phải mất nhiều năm để chứng minh mình xứng đáng được đối xử tử tế.

Lấy chồng cũng là "lấy" cả nhà chồng

Điều đáng quý trong câu chuyện này là bố mẹ chồng không dùng điều kiện kinh tế hay sự khác biệt về gia cảnh để tạo khoảng cách với con dâu. Ngược lại, ông bà chủ động chăm sóc, tôn trọng và để con cái có không gian riêng khi quyết định cho hai vợ chồng sống gần nhà ngoại.

Đặc biệt, chi tiết khi bố mẹ bận thì gọi con trai làm việc nhà thay vì để con dâu phải gánh vác cho thấy sự quan tâm không chỉ nằm ở lời nói. Ông bà hiểu rằng con dâu cũng là người cần được nghỉ ngơi, không mặc định việc chăm sóc gia đình là trách nhiệm riêng của phụ nữ.

Tuy nhiên, điều làm nên một mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp không phải là con dâu không phải làm việc nhà, mà là sự yêu thương và tôn trọng đến từ cả hai phía. Người con dâu biết trân trọng sự chăm sóc ấy, còn bố mẹ chồng không biến những điều mình làm thành nghĩa vụ hay sự ban ơn.

Một gia đình có điều kiện chưa chắc đã đem lại hạnh phúc, nhưng một gia đình biết đối xử tử tế với nhau chắc chắn là điều đáng quý.

Và đôi khi, món quà lớn nhất mà một người phụ nữ nhận được sau khi kết hôn chính là cảm giác: mình không chỉ lấy được một người chồng, mà còn có thêm một gia đình thực sự thương mình.