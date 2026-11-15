Phát hiện ô tô 4 chỗ rơi dưới hồ: 2 người nhận là chủ phương tiện nói gì?

Trong lúc công an đang xử lý hiện trường, có một người đàn ông và một phụ nữ đã đến nhận là chủ xe.

Theo báo Công an nhân dân, thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 15/11, người dân phát hiện chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 79A-xxxxx nằm dưới hồ Ông Sỹ (thuộc tổ 25, khu phố Mã Đà, phường Trị An, tỉnh Đồng Nai) nên đã trình báo cơ quan công an.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an nhân dân)

Công an phường Trị An sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng CSGT Công an thành phố tổ chức triển khai phương án trục vớt phương tiện. Rất may, vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người, phương tiện sau đó cũng được trục vớt thành công.

Báo Dân trí cho biết thêm, trong lúc công an đang xử lý hiện trường, có 2 người là ông T. (43 tuổi, trú tỉnh Khánh Hoà) và một người phụ nữ 41 tuổi (trú tại TP.HCM) đến nhận là chủ phương tiện. 2 người này cho biết, nguyên nhân khiến chiếc xe rơi xuống hồ là do bị mất lái.

Hiện Công an phường Trị An đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và các tình tiết liên quan.



